「本気出してきた感」「最も攻撃力の出せるスタメン」森保ジャパンの“先発11人”にファンの期待高まる「絶対勝つぞ！」【W杯】
日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ（F組）第２節でチュニジア代表とメキシコのエスタディオ・モンテレイで対戦する。この一戦を前にスターティングメンバーが発表された。
スタメンには冨安健洋、田中碧、伊東純也らに加え、新キャプテンに就任の板倉滉も名を連ねた。
先発メンバーは以下のとおり。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
４ 板倉 滉（アヤックス／オランダ）（C）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
22 冨安健洋（アヤックス／オランダ）
MF／FW
７ 田中 碧（リーズ／イングランド）
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
このラインナップにSNS上ではファンから、「攻撃も守備も本気出してきた感あるな」「最も攻撃力の出せるスタメンだと思う」「この採用うれしいな」「いい感じだな」「どういう布陣になるのかな？」「絶対勝つぞ！」といった声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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スタメンには冨安健洋、田中碧、伊東純也らに加え、新キャプテンに就任の板倉滉も名を連ねた。
先発メンバーは以下のとおり。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
４ 板倉 滉（アヤックス／オランダ）（C）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
22 冨安健洋（アヤックス／オランダ）
７ 田中 碧（リーズ／イングランド）
10 堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
このラインナップにSNS上ではファンから、「攻撃も守備も本気出してきた感あるな」「最も攻撃力の出せるスタメンだと思う」「この採用うれしいな」「いい感じだな」「どういう布陣になるのかな？」「絶対勝つぞ！」といった声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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