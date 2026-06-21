上沼恵美子（71）が20日放送のテレビ大阪特番「上沼恵美子を沼らせたい」（関西ローカル）に出演した。同番組は、上沼がこれまで経験したことのない世界を“初体験”し、その世界に詳しい「沼り人」のおすすめプレゼンを受けて“沼って”いくロケバラエティー。ロケはお笑いコンビ・ブラックマヨネーズの小杉竜一がアテンドした。

上沼と小杉は京都・嵐山を訪れ、テレビ共演などを通じて親交の深かった大物占い師・故細木数子さんの豪邸へ。そこで、占星術師で細木さんの娘・かおりさんと対面し、思い出話に花を咲かせた。

さらに上沼は、六星占術の継承者でもあるかおりさんに、現在8年にわたって別居中の夫との関係について相談。「8年前は離婚しようと思った」「今は週に1回帰ってくる関係。これでいいのか」と胸中を明かした。

これに対し、かおりさんは「上沼さんは絶対に離婚しないほうがいい」と助言。上沼は「すごく信頼する別の人からも同じことを言われた」と驚いた。かおりさんは理由として、上沼が六星占術で「木星人」であり、「家族という形を持ってこそ飛躍できる。崩すとよくない」と説明した。

また夫についても「フィーリングで生きる方」と評し、上沼は「まさに。よう表現できましたね」と納得。かおりさんが「自分のペースに人を巻き込むのが得意」と続けると、上沼は「あ〜」と声を出し、両手で頭を抱えた。

別居に至った8年前には「めまいが始まって、じんましんが出たり、めまいが止まらなかったり」と体調面の不調も告白した。

助言を受けた上沼は「便秘が治ったみたい」と笑いを交えつつ、「背中を押してくれる人がいないと、こんな人間はやっかい」と自分を指して理解を示し、最後は「ああ、なんかスッとした」と感謝していた。