◆ハードウィックステークス・Ｇ２（６月２０日、英国・アスコット競馬場・芝２３９０メートル、良）

ロイヤルアスコット開催最終日に、キングジョージ６世＆クイーンエリザベスＳ（７月２５日、アスコット競馬場・芝２３９０メートル）の前哨戦が１２頭立てで行われた。６番人気のジアヴェロット（牡７歳、英国・マルコ・ボッティ厩舎・父マスタークラフトマン）がゴール前の激戦を制した。勝ちタイムは２分２７秒９１。

６頭のＧ１馬が出走したスーパーＧ２。オイシン・マーフィー騎手が騎乗したジアヴェロットは道中では中団に待機。最後の直線では先に先頭に立ったカルパナを目標に、ゴリアットと一緒に脚を伸ばす。外のゴリアットに騎乗のクリストフ・スミヨン騎手がバランスを崩して鐙（あぶみ）が外れるアクシデントがあり脱落。２頭の一騎打ちとなり、ジアヴェロットはカルパナをゴール寸前で短頭差かわした。１番人気のカルパナ（コリン・キーン騎手）が２着。２番人気のゴリアットが３着に続いた。

マーフィー騎手は「彼は伝説的な馬。素晴らしい馬だし、完璧な振る舞いだった。これほど高いレベルで走れたことを、うれしく思います」と５戦ぶりの騎乗で勝利に導いたことを喜んだ。なお、同馬は”キングジョージ”には登録していない。レース後にボッティ調教師は「今年の目標は年末の香港ヴァーズ」とコメントした。

同レースは総賞金が２５万ポンド（約５２７６万円）で、１着賞金は１４万１７７５ポンド（約２９９２万円）。日本で種牡馬として活躍するハービンジャーが２０１０年にＶ。昨年はゴドルフィン軍団のスターホースのレベルスロマンスが勝っている。