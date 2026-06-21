開催中のサッカー・ワールドカップ（W杯）北中米大会で日本代表が6月21日（日本時間）、チュニジア代表と戦います。インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、役員運転手派遣・社長秘書派遣を行っているトランスアクトと共同で調査した「専属運転手を雇っていそうと思うFIFAワールドカップ2026の日本代表選手」の結果を発表していたので紹介します。

【1〜10位】意外な選手が上位に？ 専属運転手を雇っていそうな日本代表選手のランキング結果がコレです！

調査は5月29日〜6月4日にインターネットで行われました。ランキングは、事前調査で「サッカーが好き」と回答した全国の男女200人の回答で作成。

3位は久保建英選手で26票でした。2位は堂安律選手で29票。

1位は長友佑都選手で76票を獲得。回答した人からは「一覧の中で一番ベテランだから」（20代・女性）、「有名な選手なので、移動などに使っていそうだから」（30代・女性）、「メディアによく出ていて、移動やスケジュール管理が忙しそうだから」（30代・男性）、「お金持ちに見えるから」（30代・男性）などの声が寄せられたということです。

