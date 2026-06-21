「自己資金0円で不動産投資」と聞くと魅力的ですが、ローン返済や空室リスクを考えると、本当に安全なのでしょうか？

自己資金0円で不動産投資ができる仕組みとは？

自己資金0円で不動産投資を始める方法として代表的なのが、「フルローン」と呼ばれる仕組みです。フルローンとは、物件価格のほぼ全額を金融機関から借り入れて購入する方法を指します。

例えば3000万円の投資用マンションを購入する場合、金融機関によっては頭金を求められるケースがありますが、フルローンでは物件価格のほぼ全額を借り入れて購入できます。

さらに、物件価格だけでなく仲介手数料や登記費用などの諸費用まで借り入れる「オーバーローン」という方法もあります。これを利用すれば、手元資金がほとんどない状態でも不動産投資を始めることが可能です。

ただし、誰でも利用できるわけではありません。金融機関は年収や勤務先、勤続年数などを確認し、「返済能力がある」と判断した人にのみ融資を行います。つまり、「自己資金0円＝ノーリスクで始められる」という意味ではないのです。



自己資金0円の不動産投資に潜む主なリスク

自己資金0円で不動産投資を行う場合、最も注意したいのが借入額の大きさです。当然ながら、借入額が大きいほど毎月の返済額も増えます。そのため、家賃収入に余裕がなくなりやすいという特徴があります。

例えば、家賃収入が毎月8万円の物件で、ローン返済や管理費などの支出が7万円かかる場合、手元に残るのは1万円です。しかし、入居者が退去して空室になるとどうでしょうか。

家賃収入はゼロになりますが、ローン返済は続きます。その結果、毎月の返済や管理費を自分の給与から支払わなければならなくなります。また、建物は年数が経過すると修繕が必要になります。給湯器の交換や外壁工事など、数十万円から数百万円の費用が発生することもあります。

さらに近年は金利上昇への関心も高まっています。変動金利で借り入れている場合、将来的に返済額が増える可能性もあります。このように、自己資金0円で始められても、リスクそのものがなくなるわけではありません。



自己資金0円でも成功する人と失敗する人の違い

では、自己資金0円で始めても成功する人は何が違うのでしょうか。成功する投資家にはさまざまな共通点がありますが、その一つが空室や修繕に備えた余裕資金を確保していることです。自己資金0円で購入したとしても、実際には空室や修繕に備えた予備資金を確保している投資家は少なくありません。

例えば、空室や突発的な修繕費に備えて、一定額の予備資金を確保している投資家もいます。一方で、「自己資金がないからフルローンを利用した」という人は注意が必要です。不測の事態が起きた際に対応できず、赤字が続く可能性があります。

また、成功している人は物件選びにも慎重です。単に利回りが高い物件ではなく、駅から近い、人口が多い地域にある、賃貸需要が安定しているといった条件を重視しています。空室になりにくい物件を選ぶことで、リスクを抑えているのです。

不動産投資はローンを組めば成功するものではなく、購入後の運営まで見据えた計画が重要になります。



自己資金0円は可能だが「安全」とは言い切れない

自己資金0円で不動産投資を始めること自体は可能です。実際にフルローンやオーバーローンを活用して資産形成を進めている人もいます。しかし、それは決して「安全な投資」という意味ではありません。

借入額が大きくなることで、空室や修繕、金利上昇などの影響を受けやすくなります。特に初心者の場合は、毎月の収支だけでなく、数年後に起こり得るリスクまで想定しておく必要があります。

不動産投資を検討する際は、「自己資金0円で始められるか」だけに注目するのではなく、「空室が続いても返済できるか」「修繕費を準備できるか」という視点で考えることが大切です。魅力的な言葉だけに目を向けるのではなく、リスクも理解したうえで判断することが、長期的に安定した不動産投資につながるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー