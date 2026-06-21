エクアドルvsキュラソー スタメン発表
[6.21 北中米W杯グループリーグ第2節](カンザスシティ)
※09:00開始
<出場メンバー>
[エクアドル]
先発
GK 1 エルナン ガリンデス
DF 3 ピエロ・インカピエ
DF 6 ウィリアム・パチョ
DF 21 アラン フランコ
MF 5 ジョルディ アルシヴァル
MF 7 ペルビス・エストゥピニャン
MF 9 ジョン・イボア
MF 15 ペドロ ビテ
MF 23 モイセス・カイセド
FW 13 エネル ヴァレンシア
FW 19 ゴンサロ・プラタ
控え
GK 12 モイセス ラミレス
GK 22 ゴンサロ ヴァジェ
DF 2 フェリックス トーレス
DF 4 ジョエル オルドニェス
DF 17 アンヘロ プレシアード
DF 25 ジャクソン・ポロソ
DF 26 ヤイマール・メディナ
MF 10 ケンドリー・パエス
MF 18 デニル カスティージョ
FW 8 アンソニー ヴァレンシア
FW 11 ケビン・ロドリゲス
FW 14 アラン・ミンダ
FW 16 ヨルディ カイセド
FW 20 ニルソン・アングロ
FW 24 ジェレミー アレヴァロ
監督
ベッカセーチェセバスティアン
[キュラソー]
先発
GK 1 エロイ ローム
DF 3 ユリアン ガーリ
DF 5 シェレル フロラヌス
DF 18 アルマンド オビスポ
DF 20 ジョシュア・ブレネット
DF 24 デベロン・フォンビレ
MF 7 ジュニーニョ バクーナ
MF 8 リヴァノ コメネンシア
MF 10 レアンドロ バクナ
MF 21 タヒス・チョン
FW 9 ユルゲン・ロカディア
控え
GK 25 タイリク ボダク
GK 26 トレヴァー ドーンブッシュ
DF 2 シュランディ サンボ
DF 4 ロション ファン エイマ
DF 23 リーシェドリ バズール
MF 6 ゴドフリート ルメラトゥ
MF 13 タイリース ノスリン
MF 15 アルジャニ マルタ
MF 22 ケヴィン フェリダ
FW 11 ジェレミー アントニース
FW 12 ソンチェ ハンセン
FW 14 ケンジ ゴレ
FW 16 ヤール マルガリータ
FW 17 ブランドリー クワス
FW 19 ジェルバン カスタニール
監督
アドフォカートディック
※09:00開始
<出場メンバー>
[エクアドル]
先発
GK 1 エルナン ガリンデス
DF 3 ピエロ・インカピエ
DF 6 ウィリアム・パチョ
DF 21 アラン フランコ
MF 5 ジョルディ アルシヴァル
MF 7 ペルビス・エストゥピニャン
MF 9 ジョン・イボア
MF 15 ペドロ ビテ
MF 23 モイセス・カイセド
FW 13 エネル ヴァレンシア
FW 19 ゴンサロ・プラタ
GK 12 モイセス ラミレス
GK 22 ゴンサロ ヴァジェ
DF 2 フェリックス トーレス
DF 4 ジョエル オルドニェス
DF 17 アンヘロ プレシアード
DF 25 ジャクソン・ポロソ
DF 26 ヤイマール・メディナ
MF 10 ケンドリー・パエス
MF 18 デニル カスティージョ
FW 8 アンソニー ヴァレンシア
FW 11 ケビン・ロドリゲス
FW 14 アラン・ミンダ
FW 16 ヨルディ カイセド
FW 20 ニルソン・アングロ
FW 24 ジェレミー アレヴァロ
監督
ベッカセーチェセバスティアン
[キュラソー]
先発
GK 1 エロイ ローム
DF 3 ユリアン ガーリ
DF 5 シェレル フロラヌス
DF 18 アルマンド オビスポ
DF 20 ジョシュア・ブレネット
DF 24 デベロン・フォンビレ
MF 7 ジュニーニョ バクーナ
MF 8 リヴァノ コメネンシア
MF 10 レアンドロ バクナ
MF 21 タヒス・チョン
FW 9 ユルゲン・ロカディア
控え
GK 25 タイリク ボダク
GK 26 トレヴァー ドーンブッシュ
DF 2 シュランディ サンボ
DF 4 ロション ファン エイマ
DF 23 リーシェドリ バズール
MF 6 ゴドフリート ルメラトゥ
MF 13 タイリース ノスリン
MF 15 アルジャニ マルタ
MF 22 ケヴィン フェリダ
FW 11 ジェレミー アントニース
FW 12 ソンチェ ハンセン
FW 14 ケンジ ゴレ
FW 16 ヤール マルガリータ
FW 17 ブランドリー クワス
FW 19 ジェルバン カスタニール
監督
アドフォカートディック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります