「ヤクルト６（降雨コールド）８広島」（２０日、神宮球場）

広島が連敗を２で止めた。二回に勝田成の適時内野安打で先制。３点差の五回、代打・小園海斗の１号２ランなどで同点に。六回は菊池涼介、サンドロ・ファビアンの２点適時二塁打でリードした。五回に登板の辻大雅がプロ初勝利。試合は七回表無死二塁で降雨コールドとなった。試合後、新井貴浩監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−悪天候の中、早いタイミングで仕掛けて追いついた。

「そうやね。後になるにつれて（天候が）悪くなる予報だったからね」

−小園はこの日スタメン外だった。

「本人も考えることがあると思うから。ナル（勝田）も良いものを見せてくれたと思います」

−プロ初勝利となった辻は１回無安打無失点。

「コンディションが悪い中で難しかったと思うけど、良いピッチングだったと思います」

−勝田はしぶとく結果を残した。

「久しぶりのチャンスで良い仕事をしてくれたと思います。打つだけじゃなしに守る方でも」

−辰見が負傷交代。

「思ったより大丈夫じゃないかな。こっちが、もうやめておけと（いう判断で交代）。多分打撲だと思う。とりあえず明日の様子を見て」