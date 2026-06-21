〈加藤清正らが石田三成を襲った「七将襲撃事件」の真の理由は、豊臣政権の権力の源が失われたからだった〉から続く

秀吉死後の権力闘争で徳川家康の次なる標的となったのは、五大老の一人・前田利家。「家康暗殺計画」の発覚を機に家康は前田家に対して「加賀征伐」を始めた。歴史学者の本郷和人氏は「加賀征伐」の真相を探るなかで、「家康暗殺計画」に関わった人物たちが「加賀征伐」後、厚遇を受けている事実に注目した。本郷氏の最新刊『インテリジェンス関ヶ原』（文春新書）から一部抜粋してお届けする。

◆◆◆

浅野長政、土方雄久、大野治長への軽い処罰

私がこの「加賀征伐」で怪しいと考えるのは、「暗殺計画」に関わったとされる人物たちの「その後」です。

確かに事件に連座した浅野長政、土方雄久、大野治長は、いずれも流罪に処せられますが、その実態は「これが暗殺を企てた者たちへの処遇なのか」と首をひねりたくなるものでした。

まず浅野長政。もともと家康が命じたのは浅野の領国である甲斐(かい)国甲府での謹慎でした。長政は、七将襲撃事件にも参加した息子の幸長に家督を譲り、武蔵府中に蟄居します。領地も削られず、家督相続も許されているのです。

蟄居といっても、武蔵国の府中は古くから栄えた要衝の地で、甲斐国へのアクセスが良く、隠居として目を届かせるにも絶好のロケーションといえます。さらに浅野親子は関ヶ原の戦いでは家康方に立って参戦、江戸城の留守居まで任されています。その後も長政は家康に近侍し、紀州で38万石を与えられた幸長とは別に、常陸国の真壁(まかべ)（いまの茨城県桜川市）5万石を与えられました。甲府22万石からみると、浅野家の所領は倍近くになっています。

ちなみに長政の真壁の所領は三男・長重(ながしげ)が継ぎ、のちに播州赤穂(ばんしゅうあこう)（いまの兵庫県赤穂市）に移ります。「赤穂浪士」で知られる浅野内たくみのかみ匠頭長矩(たくみのかみながのり)は、長政の子孫なのです。

土方雄久は改易され、常陸水戸に流罪になりましたが、その実態は地元の有力な大名である佐竹家にお預けという、きわめて緩いものでした。土方も、関ヶ原の戦いの前に家康から召し出され、家康方について、前田利長への使者に遣わされます。戦後、旧領の1万石を復活してもらったばかりか、国替えなどを経た末に1万5千石に加増され、土方家は幕末まで大名として存続します。

さらに興味深いのは大野治長です。治長の母、大蔵卿局(おおくらきょうのつぼね)は淀殿の乳母で、その後も淀殿側近として権勢をふるった人物でした。治長も秀頼側近として仕えますが、当時から淀殿ととかくの噂があり、秀頼の本当の父親ではないか、といった説が今でも唱えられています。

三人とも関ヶ原では家康方についた

この治長も下総に流され、家康の次男である結城秀康(ゆうきひでやす)に預けられましたが、関ヶ原では家康方の福島正則隊で戦うのです。さらに家康の命で、大坂城に使者として赴き、そのまま秀頼のもとに残ります。

つまり、「暗殺」を企てたはずの三人とも、たいした罰を受けていないのです。それどころか、いずれも家康陣営に加わり、それなりに重要な任務を与えられて、厚遇されたといっていいでしょう。そう考えると、たとえば浅野長政が、家康の領国武蔵国で蟄居したのも、流罪というよりも身柄をかくまっているようにも見えてきます。

この「事件」、何か裏があるように思えてきませんか？

（本郷 和人／文春新書）