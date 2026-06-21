川崎麻世の妻・花音さん、作り置きの副菜レシピを3品紹介「暑い日は、キッチンに立つ時間もなるべく短くしたいですよね」 2024年に結婚、料理研究家として活躍
俳優・歌手の川崎麻世（※崎＝たつさき、63）の妻で料理研究家の川崎花音さん（42）が16日、自身のインスタグラムを更新。「冷蔵庫にあると心強い あと一品に大活躍！」と称し、作り置きの副菜レシピを3品紹介した。
【写真5枚】「保存しました」「作ってみます」川崎花音さんが公開した“作り置きの副菜レシピ”3品
花音さんは「暑い日は、キッチンに立つ時間もなるべく短くしたいですよね そんな日におすすめの作り置き副菜を3品ご紹介します♪」とのコメントとともに、「焼きズッキーニのツナマリネ」「新じゃがのシャキシャキ明太大葉サラダ」「蒸し茄子の生ハム巻き」と暑い季節にもぴったりのレシピを紹介。
「どれも簡単に作れて、冷蔵庫にあると食卓がちょっと豊かになるお気に入りレシピです」とつづった。
コメント欄では「保存しました」「めちゃくちゃ美味しそうで…!!!しかも、私でも作れそうです 作り置きレパートリー困ってたので、また作ってみます」などの声が寄せられている。
【写真5枚】「保存しました」「作ってみます」川崎花音さんが公開した“作り置きの副菜レシピ”3品
花音さんは「暑い日は、キッチンに立つ時間もなるべく短くしたいですよね そんな日におすすめの作り置き副菜を3品ご紹介します♪」とのコメントとともに、「焼きズッキーニのツナマリネ」「新じゃがのシャキシャキ明太大葉サラダ」「蒸し茄子の生ハム巻き」と暑い季節にもぴったりのレシピを紹介。
「どれも簡単に作れて、冷蔵庫にあると食卓がちょっと豊かになるお気に入りレシピです」とつづった。
コメント欄では「保存しました」「めちゃくちゃ美味しそうで…!!!しかも、私でも作れそうです 作り置きレパートリー困ってたので、また作ってみます」などの声が寄せられている。