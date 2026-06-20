◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１―０中日（２０日・東京ドーム）

しなやかなスイングから放たれた白球が、あっという間に左翼席上段に突き刺さった。はじける笑顔でベンチに戻った浅野翔吾外野手（２１）は、先輩ナインにヘルメットをたたかれながら祝福に身をゆだねた。「何とか今日、結果を残したかったです」。昨年５月１１日のヤクルト戦（神宮）以来、４０５日ぶりとなる今季１号ソロ。球団では松井秀喜以来となる高卒１年目からの４年連続アーチが、値千金のＶ弾となった。

電光石火の「ただいま弾」だ。１軍昇格即「８番・左翼」で出場し、０―０の３回無死。３球目の内角に食い込むカットボールをファーストスイングで捉えた。「力感なくしっかり芯に当たった打球が打てた」と打球速度１７８キロで理想通りの一発を描いた。

振りまくりトレが結実した。５月２８日に登録抹消後は「本当に悔しかったので、最短で帰れるようにと毎日頑張っていました」とＧタウンの試合後は１時間超のロングティー、室内のティー打撃が日常。トップの位置を高くした新フォームを固めつつ「勝手に筋肉がついて前腕がめちゃくちゃ太くなりました」。たくましくなった“副産物”も飛距離１１９メートル弾の源だ。

休養日の月曜日は「温泉が好きなので」と車を走らせた。サウナで３０分、１時間と汗をしたたらせて自問自答した。「高卒４年目で、結果を残さないといけない。来年は同い年の大学生も入ってくるので、一つ段階が上にいないと」。東京Ｄに戻る日をイメージしながら、ため込んだエネルギーを爆発させた。

２年ぶりのお立ち台でマイクを向けられるやいなや「最高でーす！」。万感の思いがこもった第一声に、Ｇ党が大歓声で応えた。プロ入りからアーチを放てばチームは６勝１敗。巨人を乗せる男が戻ってきた。（内田 拓希）

【記録メモ】 ２１歳６か月の浅野（巨）がスコア１―０の決勝本塁打。巨人で１―０決勝アーチの年少記録は、４０年６月１０日名古屋戦の千葉茂２１歳１か月、６１年９月１０日阪神戦の王貞治２１歳３か月に次いで、浅野が３番目。