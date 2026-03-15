ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの丸山隆平（４２）が舞台「ｗａｔｅｒ」（９月２７日〜１０月２５日、東京グローブ座。１１月７〜１０日、京都劇場）に主演することが２０日、分かった。幼少期を京都で過ごした丸山の記憶をベースにした半自伝的作品となる。

等身大の自分を自演するという新たな挑戦となる。丸山は「丸山隆平４２歳。まだまだ経験していないことがあるのだなと、この作品に出会ってきっと感じることでしょう」と想像し、「皆さまにとっても、どんな作品になっていくのかが今から楽しみでなりません」と待ち望んだ。

丸山演じる「わたし」はマネジャーを連れて、１日だけ地元に戻り、懐かしい友人やアルバイト時代の先輩と再会、過去を思い出す。改めてこの土地の“水”の存在で、どこで生まれて、どこへ行くのだろう、という意識を持ち、夕暮れから真夜中、夜明けまでの時間、現実と虚構の淡いを行き来する−という物語。

作・演出は演劇団体「マームとジプシー」を主宰する劇作家・演出家の藤田貴大氏。丸山は藤田氏と対話を重ねるだけでなく、実際に京都を訪れて幼少期から親しんできた場所をともに巡り、ゆかりのある場所へも赴いて取材。藤田氏は丸山の記憶の断片をちりばめながら、京都という土地と虚構の世界を織り交ぜて本作を描いた。

丸山は「リアルと虚構の間の舞台という現象を目の当たりにした時、どんな感情が生まれるのかを体感していただけたら、これほど喜ばしいことはないです」と呼びかけた。他に青柳いづみ、伊藤万理華、持田将史らが出演する。