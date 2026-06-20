＜速報＞米女子メジャー前哨戦は決勝Rに突入！ V争いへ3差追う竹田麗央は午前2時過ぎにティオフ
＜マイヤーLPGAクラシック 3日目◇20日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞海外メジャー「KPMG全米女子プロ」の前哨戦になった米国女子ツアーは、第3ラウンドがスタートした。日本勢は5人が決勝ラウンドをプレーする。
【連続写真解説】竹田麗央の代名詞“パワーフェード”は一体、どう打ってる？
日本時間午後9時35分に競技がスタート。3日目は2人1組のツーサム形式で、全員が1番ティからプレーを開始する。同午後11時55分には5戦ぶりの決勝ラウンドを戦う笹生優花がコースに飛び出す。日付変わって同21日午前0時35分には岩井千怜が、その2組後から山下美夢有が競技を開始する。10位で予選を通過した勝みなみは同1時55分、首位との3打差を追う6位の竹田麗央は同2時35分にティオフを予定している。トータル10アンダー・単独首位にはヤン・ジン（中国）。トータル9アンダー・2位タイにロティ・ウォード（イングランド）、キャシー・ポーター（オーストラリア）が続く。賞金総額は325万ドル（約5億2300万円）。優勝者は48万7500ドル（約7800万円）を手にする。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞頑張れ日本勢！ 第3ラウンド スコア速報中
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