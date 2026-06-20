岡咲美保が9月2日にリリースする3rdミニアルバムのタイトルが『MY ÉTOILE』（マイ エトワール）に決定。また、収録楽曲の詳細およびジャケット写真も公開となった。

（関連：【画像あり】岡咲美保、3rdミニアルバム『MY ÉTOILE』ジャケット写真）

本作には、岡咲ゆかりのクリエイター陣が集結。1曲目に収録される「らぱっぱ☆PARTNER！」では唐沢美帆が作詞を担当し、本多友紀が作曲／編曲を務める。2曲目「イイ！！」は、俊龍が作詞作曲を担当。3曲目「ふしぎなあの子」は1stアルバム収録の「ワラウカドニハ！」以来のタッグとなるボカロP 一二三がプロデュースを務めている。

4曲目「ペリスコープ」は真崎エリカが作詞を担当し、作詞作曲は音楽制作ブランド Elements Gardenより笠井雄太が務める。5曲目のリード曲「フローリア」は岡咲自身が作詞を務め、作曲／編曲は神前 暁（MONACA）が担当する。

初回限定盤のBlu-rayには「フローリア」のMVやメイキングをはじめ、今年5月に開催した『Miho Okasaki 1st LIVE TOUR 2026 ～ハッピーラッキージェット!!～ supported by animelo』の東京公演ライブ本編とメイキングの収録も予定している。

また、6月24日にはリード曲「フローリア」の先行配信も決定。ミニアルバムの店舗別の特典詳細や、都内でのリリースイベント、インターネットサイン会の開催も発表されており、詳細は岡咲美保のHPで確認できる。

さらに、9月13日に東京 LINE CUBE SHIBUYAにて開催されるアーティストデビュー5周年記念ライブのタイトルが『5th ANNIVERSARY LIVE フローリア』に決定し、昼公演が『フローリア 僕の鼓動』、夜公演が『フローリア 約束の音』となることも発表となった。チケットは、明日6月21日までanimeloチケット先行が受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）