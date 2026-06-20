２０日に生放送された日本テレビ系特別番組「緊急生放送！ ＦＩＦＡワールドカップの今知りたいこと、全部わかります ＳＰ」（日曜・午後７時）に、明石家さんまが出演。さんまが事前収録をする場面に、日本代表の森保一監督が“乱入”し、サプライズでさんまにプレゼントを贈った。

さんまが日本代表について語っているところに、近くで合宿中の森保監督が「いつもありがとうございます」といきなり登場。「本番中に乱入するってどういうこと？」と驚くさんまに「いや、今行っていいって言われて…」と戸惑う森保監督だったが、「予選（グループリーグ）は行けそう？」と問われると、「頑張ります」と返答。「弱気ではないですが、気を抜いてはいけないので、しっかり一戦一戦」と話した。

さんまはさらに「もう辞めたいでしょ？」と質問。またまた戸惑う森保監督だったが「本当に素晴らしい選手たちばかりで、一緒にやっていて楽しいですし、見ていてスゴッと思いながら」と返した。

すると、森保監督は「さんまさんからのエールはチームの力になりますので」と感謝を伝えながら、さんまの憧れの選手、ゲルト・ミュラーと同じ背番号の「１３」に「ＳＡＮＭＡ」と名前を入れた特注のユニホームをプレゼント。

これには「俺、愛されてるよなあ。俺も日本サッカーあいしてるから」と満面の笑みで大喜びのさんま。森保監督は「本当にいつもサッカー界に愛を注いでくれてありがとうございます」と言って、頭を下げていた。