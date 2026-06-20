4点差の9回に益田から反撃のソロ

■ロッテ 8ー5 楽天（19日・ZOZOマリンスタジアム）

楽天・佐藤直樹外野手は19日、ZOZOマリンスタジアムで行われたロッテ戦に「3番・右翼」で先発出場。9回に6号ソロを放った。軽く振ったように見えたスイングだったが、逆方向への一発。「何でこれが入るの？」「来てくれてありがとう」とファンも沸き立っている。

吉井理人監督の初陣となった一戦。初回に2点を先制した楽天だったが、ロッテ打線を止められず4-8で9回の攻撃を迎えた。通算248セーブを誇る益田直也投手の前に簡単に2死を奪われたが、佐藤が魅せた。

カウント1-1から外角低めのシンカーを一閃。打球はライナーで右翼席へ着弾し、益田は驚いたような表情を浮かべた。NPB+によると、角度19度、飛距離109メートルの一発だった。佐藤は今季6号とし、昨年を上回るキャリアハイを更新した。

佐藤は2019年ドラフト1位でソフトバンクに入団し、昨季は1軍の104試合で打率.239、5本塁打、18打点を残したが、オフに現役ドラフトで楽天に移籍した。加入1年目から持ち味を発揮し、ファンも喝采だ。「シュガーはいつでもかっけぇ」「まあまあの変態弾」「ソフトバンク産の選手の活躍が目立つ」「二桁本塁打はいける」「この男が光や」と反響が寄せられた。（Full-Count編集部）