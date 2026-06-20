サッカー日本代表の森保一監督（５７）の次男で、サッカー系ユーチューバー・けーご（森保圭悟、３２）が２０日、都内で行われた日本代表イベントに出席した。

トークショー後、森保監督のメモ姿人形とともに報道陣向けフォトセッションを行ったけーごは「いやあソックリすぎて変な気持ち。ビックリです」と苦笑い。初戦のオランダ戦は弾丸で現地観戦し「オランダ代表のサポーターが７割だったけど、日本も声量では負けてなかった。２点目の同点に追い付くシーンは、日本のスタジアムのような雰囲気とパワーを感じた」と振り返った。

Ｗ杯期間中は父とは「話していないし、連絡もとっていない」という。一方で、森保監督にとっては初孫となる自身の２歳の息子とともに投稿された応援動画が、本人も「バズってますね」と驚くほど話題になっている。

けーごは「会うといつも、孫に対してにこにこしている。サッカーでは見られないような顔をしている」とおじいちゃんのデレデレぶりを披露。日本を出発する前には息子のフィギュアを作って父にプレゼントしたそうで「２年前の６月に息子が生まれて以降、ほぼ日本代表は負けていないんです。『勝利の神』的なお守りになればいいですね」と２１日のチュニジア戦へエールを送った。

同イベントには元女子日本代表なでしこジャパンの鮫島彩氏（３９）や０４年アテネ五輪代表の那須大亮氏（４４）も出席した。