「タケ、勝ってくるからな」チュニジア戦欠場の久保建英に長友佑都がかけた言葉【W杯】
日本代表の久保建英は、北中米ワールドカップ・グループステージ第１節のオランダ戦で左膝を負傷。20日のチュニジア戦は欠場が決定している。
そのレフティは18日、チームがベースキャンプ地のナッシュビルから試合会場のモンテレイへ移動する前に、練習場を訪れ、決戦の地へ向かうチームメイトを見送った。
そんな久保に、長友佑都はこんな言葉をかけたという。
「タケ、勝ってくるからな。お前はしっかりと治してくれ。心配するな」。
久保の思いを背負い、森保ジャパンはチュニジア撃破を目指す。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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そのレフティは18日、チームがベースキャンプ地のナッシュビルから試合会場のモンテレイへ移動する前に、練習場を訪れ、決戦の地へ向かうチームメイトを見送った。
そんな久保に、長友佑都はこんな言葉をかけたという。
「タケ、勝ってくるからな。お前はしっかりと治してくれ。心配するな」。
久保の思いを背負い、森保ジャパンはチュニジア撃破を目指す。
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