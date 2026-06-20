週間ランキング【値下がり率】 (6月19日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※6月19日終値の6月12日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,313銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <7412> アトム 東証Ｓ -46.8 362 株主優待の発行ポイント半減を嫌気
２. <462A> ファンディノ 東証Ｇ -38.9 245 ２６年１０月期業績予想を一転営業赤字へ下方修正
３. <2345> ホドルワン 東証Ｓ -37.1 122 上期最終が赤字縮小で着地・2-4月期は赤字転落
４. <186A> アストロＨＤ 東証Ｇ -37.1 1198 ２７年４月期も赤字継続へ
５. <3134> Ｈａｍｅｅ 東証Ｓ -32.6 273 連続大幅減益ガイダンスをマイナス視
６. <3681> ブイキューブ 東証Ｐ -31.6 13 ドローン関連
７. <190A> コーディア 東証Ｇ -30.9 67
８. <6731> ピクセラ 東証Ｓ -30.4 103
９. <485A> ＰｏｗｅｒＸ 東証Ｇ -29.7 1800 ロックアップ解除で需給懸念
10. <442A> クラシコ 東証Ｇ -29.5 1032 上期営業損益が赤字に転落
11. <556A> 犬猫生活 東証Ｇ -29.0 2120
12. <8105> ＢＴＣＪＰＮ 東証Ｓ -28.7 164 仮想通貨関連
13. <3997> Ｔワークス 東証Ｓ -28.2 305 サイバーセキュリティ関連
14. <6228> ＪＥＴ 東証Ｓ -28.2 562 東証が宣誓書違反による再審査に係る猶予期間入りに指定し上場契約違約金を徴求
15. <3853> アステリア 東証Ｐ -24.5 1307 スペースＸのＩＰＯ通過で材料出尽くし感
16. <3825> リミックス 東証Ｓ -24.3 209 未定だった今期配当は2円減配
17. <9256> サクシード 東証Ｇ -24.0 2540
18. <4378> ＣＩＮＣ 東証Ｇ -22.8 564
19. <464A> ＱＰＳＨＤ 東証Ｇ -21.9 2180 宇宙開発関連
20. <9348> アイスペース 東証Ｇ -21.2 434 宇宙開発関連
21. <9240> デリバリコン 東証Ｇ -19.5 383 人工知能関連
22. <4075> ブレインズ 東証Ｇ -19.3 815 人工知能関連
23. <218A> リベラウェア 東証Ｇ -19.1 840 今期最終赤字幅が従来予想から拡大へ
24. <1685> ＷＴエナジー 東証Ｅ -19.0 712.5
25. <5721> Ｓクリプトエ 東証Ｓ -18.8 56 仮想通貨関連
26. <290A> Ｓｙｎｓ 東証Ｇ -18.2 1269 宇宙開発関連
27. <9444> トーシンＨＤ 東証Ｓ -17.6 206
28. <5856> ＬＩＥＨ 東証Ｓ -16.7 5
29. <5342> ジャニス 名証Ｍ -16.6 403
30. <6656> インスペック 東証Ｓ -16.3 1102 半導体製造装置関連
31. <7689> コパ 東証Ｇ -15.7 306
32. <4499> スピー 東証Ｓ -15.2 2202 仮想通貨関連
33. <4392> ＦＩＧ 東証Ｐ -15.1 1143 半導体製造装置関連
34. <1360> 日経ベア２ 東証Ｅ -14.9 61.5
35. <1357> 日経Ｄインバ 東証Ｅ -14.9 2510
36. <4592> サンバイオ 東証Ｇ -14.9 1022
37. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 東証Ｅ -14.9 63
38. <402A> アクセルＨＤ 東証Ｇ -14.4 582 宇宙開発関連
39. <7063> バードマン 東証Ｇ -14.0 74
40. <2038> 原油先Ｗブル 東証EN -13.9 2117
41. <3370> フジタコーポ 東証Ｓ -13.8 425
42. <1459> 楽天Ｗベア 東証Ｅ -13.6 102
43. <9229> サンウェルズ 東証Ｐ -13.5 128
44. <7831> ウイルコＨＤ 東証Ｓ -13.2 66
45. <9331> キャスター 東証Ｇ -13.1 1017 生成AI関連
46. <6619> ＷＳＣＯＰＥ 東証Ｐ -13.0 180 ２～４月期最終赤字
47. <3911> Ａｉｍｉｎｇ 東証Ｇ -13.0 167
48. <441A> ＮＥ 東証Ｇ -12.9 216 積極投資により２７年４月期は営業益１９％減を計画
49. <7369> メイホーＨＤ 東証Ｇ -12.8 368 ２６年６月期は一転最終赤字の見通しに
50. <4813> ＡＣＣＥＳＳ 東証Ｐ -12.7 386 人工知能関連
株探ニュース
※6月19日終値の6月12日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,313銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <7412> アトム 東証Ｓ -46.8 362 株主優待の発行ポイント半減を嫌気
２. <462A> ファンディノ 東証Ｇ -38.9 245 ２６年１０月期業績予想を一転営業赤字へ下方修正
３. <2345> ホドルワン 東証Ｓ -37.1 122 上期最終が赤字縮小で着地・2-4月期は赤字転落
４. <186A> アストロＨＤ 東証Ｇ -37.1 1198 ２７年４月期も赤字継続へ
５. <3134> Ｈａｍｅｅ 東証Ｓ -32.6 273 連続大幅減益ガイダンスをマイナス視
６. <3681> ブイキューブ 東証Ｐ -31.6 13 ドローン関連
７. <190A> コーディア 東証Ｇ -30.9 67
８. <6731> ピクセラ 東証Ｓ -30.4 103
９. <485A> ＰｏｗｅｒＸ 東証Ｇ -29.7 1800 ロックアップ解除で需給懸念
10. <442A> クラシコ 東証Ｇ -29.5 1032 上期営業損益が赤字に転落
11. <556A> 犬猫生活 東証Ｇ -29.0 2120
12. <8105> ＢＴＣＪＰＮ 東証Ｓ -28.7 164 仮想通貨関連
13. <3997> Ｔワークス 東証Ｓ -28.2 305 サイバーセキュリティ関連
14. <6228> ＪＥＴ 東証Ｓ -28.2 562 東証が宣誓書違反による再審査に係る猶予期間入りに指定し上場契約違約金を徴求
15. <3853> アステリア 東証Ｐ -24.5 1307 スペースＸのＩＰＯ通過で材料出尽くし感
16. <3825> リミックス 東証Ｓ -24.3 209 未定だった今期配当は2円減配
17. <9256> サクシード 東証Ｇ -24.0 2540
18. <4378> ＣＩＮＣ 東証Ｇ -22.8 564
19. <464A> ＱＰＳＨＤ 東証Ｇ -21.9 2180 宇宙開発関連
20. <9348> アイスペース 東証Ｇ -21.2 434 宇宙開発関連
21. <9240> デリバリコン 東証Ｇ -19.5 383 人工知能関連
22. <4075> ブレインズ 東証Ｇ -19.3 815 人工知能関連
23. <218A> リベラウェア 東証Ｇ -19.1 840 今期最終赤字幅が従来予想から拡大へ
24. <1685> ＷＴエナジー 東証Ｅ -19.0 712.5
25. <5721> Ｓクリプトエ 東証Ｓ -18.8 56 仮想通貨関連
26. <290A> Ｓｙｎｓ 東証Ｇ -18.2 1269 宇宙開発関連
27. <9444> トーシンＨＤ 東証Ｓ -17.6 206
28. <5856> ＬＩＥＨ 東証Ｓ -16.7 5
29. <5342> ジャニス 名証Ｍ -16.6 403
30. <6656> インスペック 東証Ｓ -16.3 1102 半導体製造装置関連
31. <7689> コパ 東証Ｇ -15.7 306
32. <4499> スピー 東証Ｓ -15.2 2202 仮想通貨関連
33. <4392> ＦＩＧ 東証Ｐ -15.1 1143 半導体製造装置関連
34. <1360> 日経ベア２ 東証Ｅ -14.9 61.5
35. <1357> 日経Ｄインバ 東証Ｅ -14.9 2510
36. <4592> サンバイオ 東証Ｇ -14.9 1022
37. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 東証Ｅ -14.9 63
38. <402A> アクセルＨＤ 東証Ｇ -14.4 582 宇宙開発関連
39. <7063> バードマン 東証Ｇ -14.0 74
40. <2038> 原油先Ｗブル 東証EN -13.9 2117
41. <3370> フジタコーポ 東証Ｓ -13.8 425
42. <1459> 楽天Ｗベア 東証Ｅ -13.6 102
43. <9229> サンウェルズ 東証Ｐ -13.5 128
44. <7831> ウイルコＨＤ 東証Ｓ -13.2 66
45. <9331> キャスター 東証Ｇ -13.1 1017 生成AI関連
46. <6619> ＷＳＣＯＰＥ 東証Ｐ -13.0 180 ２～４月期最終赤字
47. <3911> Ａｉｍｉｎｇ 東証Ｇ -13.0 167
48. <441A> ＮＥ 東証Ｇ -12.9 216 積極投資により２７年４月期は営業益１９％減を計画
49. <7369> メイホーＨＤ 東証Ｇ -12.8 368 ２６年６月期は一転最終赤字の見通しに
50. <4813> ＡＣＣＥＳＳ 東証Ｐ -12.7 386 人工知能関連
株探ニュース