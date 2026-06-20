渡邉美穂“トト子”＆野口衣織“橋本にゃー”、実写『おそ松さん』劇中ライブ映像公開 佐野晶哉“チョロ松”は全力オタ芸で参戦
4人組グループ・Aぇ! group（末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健）、草間リチャード敬太、関西ジュニアの西村拓哉が主演する実写映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（公開中）の劇中に登場するトト子と橋本にゃーによるライブ映像の一部が、東宝MOVIEチャンネルで7月12日まで期間限定公開されることが決定した。
【集合ショット】なぜか最後から2番目なのに詰まる正門良規とつっこむ末澤誠也ら
今作で、自称みんなのアイドル・トト子を演じるのは元日向坂46の渡邉美穂。そして、そのライバルであり、人気地下アイドルの橋本にゃーを演じるのは、＝LOVEの野口衣織。アイドルとしても経験豊富な2人が、スクリーンの中で奇跡のコラボレーションを果たした。
披露される楽曲は、アニメ版の劇場版『えいがのおそ松さん』のオープニングで登場し、絶大な人気を誇るトト子と橋本にゃーによる初のデュエットソング「ネコとディスコとサカナ」。魚をモチーフにしたキュートかつビビッドな衣装を完璧に着こなす渡邉と、ピンクのロングヘアに猫耳＆肉球の最強ビジュアルで魅せる野口の圧倒的な華やかさで、かわいらしくもパワフルなパフォーマンスに注目だ。
さらに映像の中では、ステージの2人だけでなく、客席で命を懸けて応援するオタクたちの姿も。その中にはトト子とにゃーの熱狂的なオタクであるチョロ松（佐野）の姿もあり、ピンクの特攻服に身を包み、ハチマキを締めたチョロ松は、ペンライトを両手に全力のオタ芸を披露。周りのオタクたちを圧倒するほどの狂気と情熱、そして一瞬たりとも目が離せないすさまじい表情の数々は、見どころの1つ。
さらに26日から7月31日までの期間限定で、Aぇ! groupと西村拓哉による副音声付き上映の実施が決定。上映シーンに合わせて語られる撮影のこぼれ話や、メンバー同士でツッコミを入れながら繰り広げられる副音声上映は、まるで一緒に映画を観ているような気分になる内容となっている。
【集合ショット】なぜか最後から2番目なのに詰まる正門良規とつっこむ末澤誠也ら
今作で、自称みんなのアイドル・トト子を演じるのは元日向坂46の渡邉美穂。そして、そのライバルであり、人気地下アイドルの橋本にゃーを演じるのは、＝LOVEの野口衣織。アイドルとしても経験豊富な2人が、スクリーンの中で奇跡のコラボレーションを果たした。
さらに映像の中では、ステージの2人だけでなく、客席で命を懸けて応援するオタクたちの姿も。その中にはトト子とにゃーの熱狂的なオタクであるチョロ松（佐野）の姿もあり、ピンクの特攻服に身を包み、ハチマキを締めたチョロ松は、ペンライトを両手に全力のオタ芸を披露。周りのオタクたちを圧倒するほどの狂気と情熱、そして一瞬たりとも目が離せないすさまじい表情の数々は、見どころの1つ。
さらに26日から7月31日までの期間限定で、Aぇ! groupと西村拓哉による副音声付き上映の実施が決定。上映シーンに合わせて語られる撮影のこぼれ話や、メンバー同士でツッコミを入れながら繰り広げられる副音声上映は、まるで一緒に映画を観ているような気分になる内容となっている。