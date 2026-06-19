俳優の西野七瀬さん（32）が18日、映画『免許返納!?』の公開前夜祭に登場。西野さんが恥ずかしくなったエピソードを明かしました。

映画『免許返納!?』（6月19日（金）全国公開 配給：東映）は、舘ひろしさん（76）演じる映画スター・南条弘が免許返納を巡る騒動に巻き込まれる物語。西野さんは、南条を支えるマネージャー、川奈舞を演じます。

イベントには西野さんの他に、舘さん、黒川想矢さん（16）、八嶋智人さん（55）、河合勇人監督も登壇しました。

■次に舘ひろしさんと演じたいのは「上司と部下的な」

撮影現場での舘さんとの関わりについて西野さんは「お芝居のことに関して、お話はすごくやってましたけど、雑談とかはそんなにしてないですよね」と明かし、舘さんは「世代のギャップがありますからね。あんまり変なこと言うと、いろいろ危ないんですよ、僕らの世代」とコメント。

それを聞いていた八嶋さんに「こんな大勢の見守る中で、こんなボソボソ2人でしゃべれるって、コンビネーションとしてまず、いいでしょ！」とつっこまれ、2人は笑顔を見せました。

また、今回は舘さんと俳優役とマネージャー役として共演を果たした西野さん。司会者から“次にどんな役で舘さんと共演したいか”と聞かれると、「あぶ刑事（あぶない刑事）みたいに上司と部下的な関係値もやっぱりいいのかなと思ったりもしましたし、身内とか、家族でも面白いのかなとも思います」と思いを語りました。

■西野七瀬「写真更新するって知らなくて・・・」

映画のタイトルにちなみ、“返納したくなるほど恥ずかしくなったエピソード”を聞かれた西野さんは、「免許更新です」と回答。そして、「更新行くときに30分の講習を受けるっていうのは事前にハガキで知っていたんですけど、写真更新するって知らなくて、本当にノーメイクで」とエピソードを明かしました。

さらに、「時間の予約とかもしてあるので、“帰ります”とかもできないので、そのままこう流れるように写真を撮っていただき、無事に新しい免許証はもらったんですけど、これまた次いつ新しく写真撮り直せるんだろうと思って」と告白。西野さんは、「ちょっと恥ずかしいです。あの写真はあんまり人に見せたくないなって」と苦笑いを浮かべました。