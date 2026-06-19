PEOPLE 1が書き下ろしたMAPPA 15周年アニバーサリーソング「生活」を使用！「MAPPA 15th Anniversary Movie」が公開

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PEOPLE 1が書き下ろした新曲「生活」を使用した、MAPPA制作による「MAPPA 15th Anniversary Movie」が6月19日に行われた『MAPPA15周年記念 ラインナップ発表会』にて公開された。

■人との繋がりや大切な存在への想いを映し出す美しいアニメーション映像

同映像は、同じ時代を生きる人々の営みや、それぞれが自らの手で人生を選択しながら前へ進んでいく姿に思いを馳せ、聴く人の心に寄り添う「生活」とともに、音楽の情感を繊細に表現したアニメーションが世界観を鮮やかに彩る映像作品となっている。

原画や絵コンテなど、アニメスタジオならではの表現にも注目しながら、人との繋がりや、大切な存在への想いを映し出す、美しいアニメーション映像をぜひ堪能しよう。

なお、「生活」は、MAPPA 15周年アニバーサリーソングとして6月19日24時に配信リリースされる。

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

(C)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会

(C)藤本タツキ／集英社・MAPPA

(C)2026 林田球・小学館／『ドロヘドロ Season2』 製作委員会

(C)みかわ絵子／集英社・KADOKAWA・MAPPA

(C)高橋留美子・小学館／「らんま1/2」製作委員会

■リリース情報

2026.06.20 ON SALE

DIGITAL SINGLE「生活」

■関連リンク

MAPPA 設立15周年記念特設サイト

https://www.mappa.co.jp/15th/

PEOPLE 1 OFFICIAL SITE

https://ppppeople1.com/