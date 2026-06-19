7月6日（月）スタートの日本テレビ系月曜プラチナイト・ドラマDEEP「もう1度夫婦になりますか？〜カモフラージュ夫婦〜」。放送は毎週月曜 24:24〜24:54（7月6日の第1話は24:34〜25:04放送）、TVer・Huluにて毎話放送後配信開始。

裏切りから始まる夫婦の物語。不倫サスペンス×ラブ×ヒューマンが掛け合わさった、関わる人全ての再生ストーリーをお届けする本作。W主演の森迫永依・前田公輝に加え、本日新たに5名のキャストを情報解禁！

誠一（前田公輝）の“愛人”であり、同じ会社の女性社員・安藤彩香役に桃月なしこ、YUKI法律事務所の弁護士であり、離婚弁護を担当する岡田友樹役に武田航平、愛子（森迫永依）の高校からの親友であり、心の支えになる存在である重本佐和子役に島崎遥香、YUKI法律事務所の弁護士であり、頼りになる所長・結城楓役に濱田マリ、誠一の母であり、息子夫婦のことを気にしている笹嶋明子役に高島礼子が決定した。

当記事では、高島のコメントを紹介。

■高島礼子 コメント

Q.この作品のオファーを受けた時の気持ちは？

タイトルが興味深く面白そうでしたし出演者の皆さんも今活躍されてる俳優さんが揃ってて是非、やらせていただきたいと思いました。

Q.役への思い、役の見どころ

母でありながら公正な判断の出来る女性で、義理の娘への思いやりと接し方が見所かと。

Q.このドラマを楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。

現在と過去が交差して見逃したらもったいないようなドラマです。

ご期待下さい。

※笹嶋明子（ささじまあきこ）・・・高島礼子

誠一の母。夫は海外で単身赴任中。息子夫婦のことを気にしている。