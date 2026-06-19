桑田佳祐、『Mステ』で『あかね噺』主題歌2曲披露へ オープニング＆エンディングをテレビ初歌唱
桑田佳祐が、26日放送の『ミュージックステーション』（テレビ朝日 後9：00）で「人誑し / ひとたらし」「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」の2曲を披露することが発表された。
【ライブ写真多数】超豪華ゲストが集結！『九段下フォーク・フェスティバル’25』の模様
24日に約10年ぶりとなるCDシングル「人誑し / ひとたらし」を発売する桑田は、26日放送の『ミュージックステーション』で同曲を披露することを発表。2曲目には、テレビ朝日系テレビアニメ『あかね噺』エンディング主題歌に起用されている「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」を歌唱する。
あす20日に今期最終話となる第十二席の放送を控える『あかね噺』のオープニング（「人誑し / ひとたらし」）、エンディング両主題歌をテレビで初披露することになる。
ソロとしての『ミュージックステーション』出演は2022年11月以来。2月に古希を迎えて以降初のテレビ出演となる。
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