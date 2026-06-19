一人戻れば、一人休む…チェウォン復帰翌日にILLIT・モカが活動中断　HYBEガールズグループの“不安定さ”

K-POP最大手の一角であるHYBE傘下のガールズグループに、また新たな不安材料が浮上した。

LE SSERAFIMのチェウォンが活動再開を発表した翌日、今度はILLITのモカが再び活動を中断することになったのだ。

【写真】ILLITの日本人メンバー・モカ、“美デコルテ”

ILLITの所属事務所BELIFT LABは6月19日、モカが当分の間、すべての活動を中断し、健康回復に専念すると発表した。

事務所は「モカは4thミニアルバムのカムバック準備過程から、過度な緊張感と不安症状により、治療と回復を並行してきた」と説明した。

ファンに会いたいという本人の強い意志で、最後の週の音楽番組にも一部参加したが、十分な回復のためには、より安定した休息が必要だと判断。本人およびメンバーらと慎重に議論した末、活動中断を決めたという。

ILLITは当分の間、4人体制で活動を続ける予定だ。

（写真提供＝OSEN）ILLIT・モカ

チェウォン復帰の翌日にモカ再離脱

まず何より、モカ本人の回復が最優先されるべきなのは言うまでもない。

ただ、今回の活動中断が大きく受け止められているのは、モカがつい最近、復帰したばかりだったからだ。

モカは4月下旬から健康問題により、一時的に活動を中断していたが、5月29日に音楽番組の最後の週から活動に合流した。

ただし、その時点でも慎重な対応は続いており、6月6日に開かれた「Weverse Con Festival」には、練習参加が難しかった関係で不参加となっていた。

つまり、もともと完全復帰というより、慎重な復帰だったともいえる。

そのモカが再び活動を中断することになった。ファンにとっては、安堵から間もないタイミングで届いた心配な知らせだった。

より印象的なのは、この知らせがLE SSERAFIM・チェウォンの復帰発表の翌日に出たことだ。

LE SSERAFIMの所属事務所SOURCE MUSICは6月18日、ファンコミュニティを通じて、首の痛みで活動を一時中断していたチェウォンの活動再開を発表した。

（写真提供＝OSEN）LE SSERAFIM・チェウォン

事務所は、チェウォンが治療と休養を通じて回復に専念してきたとし、「健康状態が改善したため、来週から予定されているスケジュールに参加する予定」と明らかにした。

LE SSERAFIMにとっても、ファンにとっても、明るい知らせだった。

しかし、その翌日にはILLITからモカの活動中断が発表された。不安材料が一つ消えたと思った矢先、別の場所からまた不安が浮上した格好だ。

一人が戻れば、今度は別の一人が休む。そんな流れに見えてしまう。

もちろん、チェウォンの首の痛みと、モカの過度な緊張感や不安症状を同列に語ることはできない。症状も事情も異なり、原因を外部から断定することもできない。

それでも、HYBEを代表するガールズグループの主要メンバーに、健康問題による活動中断と復帰が相次いでいることは確かだ。

LE SSERAFIMは、強度の高いパフォーマンスと強いコンセプトで存在感を示してきたグループだ。一方のILLITも、HYBE傘下の次世代ガールズグループとして大きな期待を背負っている。

どちらも注目度が高いからこそ、メンバー一人の離脱は大きく見える。ステージの完成度、プロモーション、ファンの不安に直結するからだ。

NewJeans問題も続くHYBEガールズグループ

HYBEのガールズグループをめぐる不安材料は、健康問題だけではない。

NewJeansをめぐる問題も、依然として重い影を落としている。ADORとNewJeansの元メンバー、ダニエル側は現在、損害賠償訴訟をめぐって対立しており、ダニエル側は巨額訴訟が事実上の活動制限につながっていると主張している。

（写真提供＝OSEN）ダニエル

NewJeansの問題は、チェウォンやモカの健康問題とは性格がまったく違う。それでも、HYBEのガールズグループ全体を見たとき、LE SSERAFIM、ILLIT、NewJeansという看板級の存在に、それぞれ異なる形の不安材料が続いているように映る。

ILLITをめぐっても、NewJeansとの比較や盗作疑惑をめぐる騒動が長く尾を引いてきた。最近では、ミン・ヒジン前ADOR代表によるHYBE側への告訴がすべて不起訴処分となり、BELIFT LAB側の反論映像をめぐる件でも嫌疑なしと判断されたことが伝えられている。

法的判断が出たからといって、ファンや世論の感情がすぐに整理されるわけではない。ILLITはデビュー以来、成績や話題性を示す一方で、比較や論争にもたびたび巻き込まれてきたグループでもある。

そのなかで、モカの健康問題による再離脱が重なった。

人気があるからこそ、不安も目立つ。一人の復帰は大きなニュースになり、一人の活動中断もまた大きなニュースになる。訴訟や世論戦も、人気グループであるほど重く受け止められる。

チェウォンが戻った翌日に、モカが再び休む。偶然のタイミングではあるが、HYBEガールズグループを取り巻く空気の落ち着かなさを象徴するような流れにも見える。

（写真提供＝OSEN）ILLIT

まずはモカの回復が最優先だ。無理にステージへ戻ることより、安心して休み、再びファンの前に立てる状態を取り戻すことが何より重要だろう。

それでも、HYBEガールズグループの勢いの裏で、メンバーにかかる負荷や、巨大な期待が生む不安定さが見え始めているようにも映る。

◇モカ プロフィール

2004年10月8日生まれ。本名、境萌花（さかいもか）。福岡県出身。2023年6〜9月に放送されたサバイバル番組『R U Next？』で事務所選択を受けて、ILLITのメンバーとしてデビューを果たした。“コンセプト消化力”が高く、デビュー曲『Magnetic』のチッケム動画は再生回数135万回を突破し、圧倒的な注目を集めた。面倒見がいいことから“ILLITのお母さん”と呼ばれる一面も。