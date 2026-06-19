千葉県鎌ケ谷市の公式Xアカウントが2026年6月18日、「市内における道路渋滞について」との声明を公開した。

「時間に余裕を持った行動や迂回路の活用をご検討ください」

鎌ヶ谷市は「本日、北初富駅近くに新しく食品店舗がオープンしたことに伴い、周辺道路及び市内の主要幹線道路（国道及び県道）において、激しい道路渋滞が発生しております」と報告。

「お出かけの際は、事前に交通情報をご確認いただき、時間に余裕を持った行動や迂回路の活用をご検討ください」とした。

この道路渋滞により、市コミュニティバスの遅延も発生しているとして、「コミュニティバスの情報をリアルタイムで把握することができる『バスロケーションシステム』」の活用を呼びかけた。

「近隣住民の皆様ならびに道路をご利用の皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます」としている。

同日、鎌ケ谷市北中沢エリアにスーパーマーケットチェーン「ジャパンミート卸売市場 鎌ヶ谷店」がオープンしていた。

同市による声明には、「もともと渋滞のひどいエリアだ」「店側を責めるような注意喚起を出すのはいかがなものか」といった指摘が上がった。

鎌ヶ谷市めぐる「決して車で近付いてはならない」X投稿が大バズり

千葉県の道路状況をめぐっては、以前から不満の声が噴出している。

5月には、今回問題となった鎌ヶ谷市を含む一部エリアについて「用がないなら決して車で近付いてはならない」と冗談混じりに注意喚起したXポストが大きく注目を集めた。

熊谷俊人知事は5月24日、この渋滞問題について「千葉県の道路についてX上で話題となっているようですが、現在の県政が当該エリアを含め、県北西部の道路整備を強力に進める方針であることをお伝えしておきます」とコメント。

道路整備は容易ではないとしつつ、「このエリアの最優先課題の一つが道路整備であることは今の県政は十分に認識しています」とし、「これまでの県政以上に県北西部の道路整備を進めていきます」と報告していた。