106万回以上再生され1万件以上の高評価を得ている投稿が「泣ける」と話題になっています。猫と女の子の関係性がよくわかる投稿に、視聴者からは「こころなしか猫ちゃんまで誇らしげにしてるように見える」「親心で見つめてる姿が愛おしいですね」などのコメントが寄せられています。

【動画：仲良しな『小学生の女の子と保護子猫』→９年後…立派に成長した『ふたりの様子』】

小学生だったお姉ちゃん

YouTubeチャンネル「ミーちゃん 箱入り娘です。」に投稿されたのは、おうちの長女である「お姉ちゃん」と、茶トラ猫「ミーちゃん」の成長記録。保護されたミーちゃんが迎え入れられたのは、お姉ちゃんが小学生のときだったそうです。

小さな子猫だったミーちゃんは、すぐにお姉ちゃんのことが大好きに。お姉ちゃんが宿題をやっている姿を一番近くで応援し、ゲームをやっているときもくっついて一緒に楽しんでいたといいます。

もう子どもじゃないふたり

お互いが「子ども」だったふたりは、一緒に勉強し、一緒に遊びながら大きくなったとのこと。ともに長い時間を過ごしたふたりは、9年後には立派な「大人」に成長したといいます。小学生だったお姉ちゃんは、大学生に。

大学の入学式を迎えたお姉ちゃんに寄り添うのは、もちろんミーちゃん。きっちりスーツに身を包んだお姉ちゃんを応援するかのように、シャキッとした姿で見送ったそうです。まるで「そろそろ行く時間よ」「しっかりね」と伝えているようだったとか。

盲目のミーちゃん。

現在10歳のミーちゃんは、いつからか目が見えなくなっていたとのこと。聴覚や嗅覚に優れ、またヒゲの感覚で障害物などを回避できる猫は、目が見えていなくてもある程度生活できるのだそうです。

目が見えなくなっても、変わらずにお姉ちゃんと良き「姉妹」、良き「友人」としてそばにいてくれるミーちゃん。お姉ちゃんの大学生活も温かく見守り、励ましてくれることでしょう。羨ましくなるような関係ですね。

お姉ちゃんとミーちゃんの深い絆に感動した視聴者からは、「これからも一緒に仲良しでね」「いっぱい勉強して、いっぱい遊んで、人生いっぱい幸せに楽しんでくださいね」などのコメントが集まっていました。

YouTubeチャンネル「ミーちゃん 箱入り娘です。」には、ミーちゃんが迎え入れられたときの様子や、見えないながら、のびのびと優雅に過ごす様子などが投稿されていますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ミーちゃん 箱入り娘です。」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。