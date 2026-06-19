仲良しな『小学生の女の子と保護子猫』→９年後…立派に成長した『ふたりの様子』に涙が出ると106万再生「もう姉妹でしょ」「本当に感動」
106万回以上再生され1万件以上の高評価を得ている投稿が「泣ける」と話題になっています。猫と女の子の関係性がよくわかる投稿に、視聴者からは「こころなしか猫ちゃんまで誇らしげにしてるように見える」「親心で見つめてる姿が愛おしいですね」などのコメントが寄せられています。
【動画：仲良しな『小学生の女の子と保護子猫』→９年後…立派に成長した『ふたりの様子』】
小学生だったお姉ちゃん
YouTubeチャンネル「ミーちゃん 箱入り娘です。」に投稿されたのは、おうちの長女である「お姉ちゃん」と、茶トラ猫「ミーちゃん」の成長記録。保護されたミーちゃんが迎え入れられたのは、お姉ちゃんが小学生のときだったそうです。
小さな子猫だったミーちゃんは、すぐにお姉ちゃんのことが大好きに。お姉ちゃんが宿題をやっている姿を一番近くで応援し、ゲームをやっているときもくっついて一緒に楽しんでいたといいます。
もう子どもじゃないふたり
お互いが「子ども」だったふたりは、一緒に勉強し、一緒に遊びながら大きくなったとのこと。ともに長い時間を過ごしたふたりは、9年後には立派な「大人」に成長したといいます。小学生だったお姉ちゃんは、大学生に。
大学の入学式を迎えたお姉ちゃんに寄り添うのは、もちろんミーちゃん。きっちりスーツに身を包んだお姉ちゃんを応援するかのように、シャキッとした姿で見送ったそうです。まるで「そろそろ行く時間よ」「しっかりね」と伝えているようだったとか。
盲目のミーちゃん。
現在10歳のミーちゃんは、いつからか目が見えなくなっていたとのこと。聴覚や嗅覚に優れ、またヒゲの感覚で障害物などを回避できる猫は、目が見えていなくてもある程度生活できるのだそうです。
目が見えなくなっても、変わらずにお姉ちゃんと良き「姉妹」、良き「友人」としてそばにいてくれるミーちゃん。お姉ちゃんの大学生活も温かく見守り、励ましてくれることでしょう。羨ましくなるような関係ですね。
お姉ちゃんとミーちゃんの深い絆に感動した視聴者からは、「これからも一緒に仲良しでね」「いっぱい勉強して、いっぱい遊んで、人生いっぱい幸せに楽しんでくださいね」などのコメントが集まっていました。
YouTubeチャンネル「ミーちゃん 箱入り娘です。」には、ミーちゃんが迎え入れられたときの様子や、見えないながら、のびのびと優雅に過ごす様子などが投稿されていますよ。
写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ミーちゃん 箱入り娘です。」さま
執筆：忍野あまね
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。