タレントの村重杏奈が１９日、都内で行われたノーベル製菓のペタグーグミ「ペタグー号襲来！ 出発式」に登場した。

村重は、「地球侵略をもくろむペタグー星人」の衣装を着用。「ペタグー仲間を全国に増やしたい」とアピールだ。

グミはよく食べるそう。「小腹空くからバッグに忍ばせて、ロケの合間に食べる。ペタグーは腹持ちがいいです」とにっこり。リニューアルした商品について「独特な食感はそのままで味がパワーアップして、うんめぇ〜って感じです。私、グレープ味は合計３００個ぐらい買ってます」と明かした。

また、自身を「芸能界の太陽」と自信をのぞかせる。「私、小さい頃から芸能界が憧れで大好きで、この世で一番明るい場所だと思っていたけど、いざ入ったら意外と元気のないおじさんが多かった」。

「だから明るくしようと、全現場で腹の底から『おはようございます！』って言っていたら、おじさん達が『村重明るいね。芸能界の太陽だ』って言ってくれた。これは村重にしかできない」とドヤ顔を決めた。

ちなみにライバルは、梅沢富美男。「ロケさせてもらった時、村重が息を吸ったら、梅沢さんはもうしゃべってるんですよ。目に入ったもの全部に、コメントしている感じも負けてられない」と目を光らせた。