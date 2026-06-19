RIIZE、また快挙！新アルバム『II』が発売4日で100万枚突破…通算4作目のミリオンセラー

ボーイズグループRIIZEが、またしても快挙を成し遂げた。

4作目のミリオンセラー達成である。

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6月19日、所属事務所のSMエンターテインメントは、「RIIZEが15日にリリースした2ndミニアルバム『II』が、18日午後時点でHANTEOチャート基準の累計販売枚数100万枚を突破した」と発表した。

これにより、RIIZEは通算4作目のミリオンセラーを達成した。特に、アルバム発売からわずか4日で100万枚を突破するという快挙を成し遂げ、大きな注目を集めている。

RIIZEはこれまで、2023年のデビューシングル『Get A Guitar』、2024年の1stミニアルバム『RIIZING』、そして昨年リリースした1stフルアルバム『ODYSSEY』でミリオンセラーを記録してきた。今回のアルバムでもその勢いを維持し、着実な成長ぶりを証明した。

（写真提供＝SMエンターテインメント）RIIZE

また、ミニアルバム『II』は、iTunesトップアルバムチャートでも世界14の国・地域でトップ10入りを果たし、グローバルな人気の高さを改めて示している。

RIIZEはアルバムリリースに際し、「収録曲はどれも素晴らしく、名盤だと思っています。その分、自信を持って活動できそうです。どんな言葉よりも、早くステージでお見せしたいです」とコメントした。

（記事提供＝OSEN）

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。現在のメンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2024年10月、スンハンが脱退している。