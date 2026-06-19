ステージIVの骨肉腫で闘病していたユーチューバーの榎本一心さんが亡くなったと、19日までに家族がSNSなどで報告した。

榎本さんのインスタグラムでは家族一同の署名で「闘魂一心は、令和8年6月16日（火）17時1分、安らかに永眠いたしました」と報告。「17才で骨肉腫の診断を受けてからの4年間、多くの方々の温かなご声援、ご支援に支えられながら、前向きに懸命な闘病生活を送ることが出来ました。21年という短い人生ではありましたが、一心は最後まで常に輝き続けておりました」と振り返り、「これからは、痛みのない新たなステージで、より一層前を向き、誰かの幸せのために頑張るんだと思います」と思いをはせた。

続けて「一心とは『葬儀場、小さな森の家』にて日曜日、月曜日の葬儀で一度お別れをしてまいりますが、これからも一心と言う名の『誰かの希望になりたい』と夢を追いかけ続けた一人での人間が存在していたことを、どうか皆様の胸に留めていただければ幸いです。長きにわたり、一心を支え、温かな応援をいただきましたこと、心より感謝申し上げます」とつづり、「一心新たなステージで、また会おう!そして、最後の最後まで本当にありがとう」と一心さんへのメッセージを記した。

多くのフォロワーから追悼コメントが寄せられ、映画監督の蜷川実花さんは「心よりご冥福をお祈りします」と悼み、「和楽器バンド」のボーカル鈴華ゆう子は「一心くんほんとうにありがとう」と感謝のメッセージを寄せた。