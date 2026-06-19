『転スラ』そのキャラ出るの！第4期の第2クールPV解禁 OPはDaoko、EDは田所あずさ
テレビアニメ『転生したらスライムだった件』（転スラ）第4期が、7月3日より第2クールが放送されことを受け、キービジュアル第2弾、PV第2弾、OP・ED主題歌第2弾が解禁された。
【画像】謎のキャラ登場！ビビるリムル様たち…公開された『転スラ』場面カット
キービジュアル第2弾には、リムルをはじめ、いよいよアニメ本格登場となる原初の悪魔、テスタロッサ・ウルティマ・カレラが描かれている。手前にはクロエとグランベル、そしてクロエの面影を感じる謎の人物が…。遂に動き出す「勇者」を巡る物語。新たな仲間を迎えたリムルの前に立ちはだかる敵は…期待が高まる一枚になっている。
OP主題歌第2弾はDaoko「TACTIC」、ED主題歌第2弾は田所あずさ「ヒムナル」に決定した。
『転生したらスライムだった件』は、通り魔に刺されて死亡し、気がつくとスライムの姿で異世界に転生していたサラリーマン・三上悟が、リムルというスライム人生を得て、「種族問わず楽しく暮らせる国作り」を目指す物語。獲得したスキルを駆使しながら、知恵と度胸で仲間を増やしていく姿が描かれている。
原作はWEB小説投稿サイト「小説家になろう」にて連載がスタートし、漫画化もされるなど、シリーズ累計発行部数は6200万部を突破。2018年10月にアニメ化され、21年1月〜3月と7月〜9月には第2期、24年4月〜9月にかけて第3期が放送。2022年・2026年には劇場アニメが公開された。現在放送中の第4期は分割5クールで放送される。
■Daokoコメント
この度、TVアニメ『転生したらスライムだった件 第４期』のオープニング主題歌 第二弾を担当させていただくことになりました、Daokoです！今回の楽曲「TACTIC」は、第4期のダークで緊張感のある世界観に寄り添いながらも、疾走感溢れるハイエナジーで唯一無二な楽曲に仕上がっています。転スラファンの皆さんへ GigaさんとTeddyLoidさんが織りなす素晴らしいサウンド、そして物語とリンクしている歌詞を、アニメと共に楽しんで頂けたら嬉しいです。是非「TACTIC」、ご愛聴ください！
■田所あずさコメント
クロエ役として出演していることもあり、今期のエンディング主題歌を担当させていただけて、とても嬉しいです！「ヒムナル」は、再会を願い、希望を失わず、大きな愛情を持ち続けるクロエの姿に思いを重ねながら、彼女の強さと途方もない日々への祈りを込めて制作した楽曲です。エンディングアニメーションもとても素敵ですので、ぜひどちらも楽しみにお待ちいただけたら嬉しいです！
【画像】謎のキャラ登場！ビビるリムル様たち…公開された『転スラ』場面カット
キービジュアル第2弾には、リムルをはじめ、いよいよアニメ本格登場となる原初の悪魔、テスタロッサ・ウルティマ・カレラが描かれている。手前にはクロエとグランベル、そしてクロエの面影を感じる謎の人物が…。遂に動き出す「勇者」を巡る物語。新たな仲間を迎えたリムルの前に立ちはだかる敵は…期待が高まる一枚になっている。
『転生したらスライムだった件』は、通り魔に刺されて死亡し、気がつくとスライムの姿で異世界に転生していたサラリーマン・三上悟が、リムルというスライム人生を得て、「種族問わず楽しく暮らせる国作り」を目指す物語。獲得したスキルを駆使しながら、知恵と度胸で仲間を増やしていく姿が描かれている。
原作はWEB小説投稿サイト「小説家になろう」にて連載がスタートし、漫画化もされるなど、シリーズ累計発行部数は6200万部を突破。2018年10月にアニメ化され、21年1月〜3月と7月〜9月には第2期、24年4月〜9月にかけて第3期が放送。2022年・2026年には劇場アニメが公開された。現在放送中の第4期は分割5クールで放送される。
■Daokoコメント
この度、TVアニメ『転生したらスライムだった件 第４期』のオープニング主題歌 第二弾を担当させていただくことになりました、Daokoです！今回の楽曲「TACTIC」は、第4期のダークで緊張感のある世界観に寄り添いながらも、疾走感溢れるハイエナジーで唯一無二な楽曲に仕上がっています。転スラファンの皆さんへ GigaさんとTeddyLoidさんが織りなす素晴らしいサウンド、そして物語とリンクしている歌詞を、アニメと共に楽しんで頂けたら嬉しいです。是非「TACTIC」、ご愛聴ください！
■田所あずさコメント
クロエ役として出演していることもあり、今期のエンディング主題歌を担当させていただけて、とても嬉しいです！「ヒムナル」は、再会を願い、希望を失わず、大きな愛情を持ち続けるクロエの姿に思いを重ねながら、彼女の強さと途方もない日々への祈りを込めて制作した楽曲です。エンディングアニメーションもとても素敵ですので、ぜひどちらも楽しみにお待ちいただけたら嬉しいです！
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