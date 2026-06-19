本日の予定【経済指標】
【NZ】
貿易収支（5月）07:45
予想 N/A 前回 19.2億NZドル（貿易収支)
【英国】
GfK消費者信頼感調査（6月）08:01
予想 -22.0 前回 -23.0（GfK消費者信頼感調査)
小売売上高（5月）15:00
予想 0.4% 前回 -1.3%（前月比)
予想 1.8% 前回 0.0%（前年比)
予想 0.2% 前回 -0.4%（除自動車燃料・前月比)
予想 3.1% 前回 1.1%（除自動車燃料・前年比)
公共部門ネット負債（5月）15:00
予想 190.0億ポンド 前回 243.0億ポンド（公共部門ネット負債)
【日本】
消費者物価指数（5月）08:30
予想 1.5% 前回 1.4%（前年比)
予想 1.4% 前回 1.4%（生鮮食料品除くコア・前年比)
【ユーロ圏】
ドイツ生産者物価指数（5月）15:00
予想 0.8% 前回 1.2%（前月比)
予想 2.5% 前回 1.7%（前年比)
【カナダ】
小売売上高（4月）21:30
予想 0.7% 前回 0.9%（前月比)
予想 0.7% 前回 1.4%（コア・前月比)
※予定は変更することがあります
貿易収支（5月）07:45
予想 N/A 前回 19.2億NZドル（貿易収支)
【英国】
GfK消費者信頼感調査（6月）08:01
予想 -22.0 前回 -23.0（GfK消費者信頼感調査)
小売売上高（5月）15:00
予想 0.4% 前回 -1.3%（前月比)
予想 1.8% 前回 0.0%（前年比)
予想 0.2% 前回 -0.4%（除自動車燃料・前月比)
予想 3.1% 前回 1.1%（除自動車燃料・前年比)
公共部門ネット負債（5月）15:00
予想 190.0億ポンド 前回 243.0億ポンド（公共部門ネット負債)
【日本】
消費者物価指数（5月）08:30
予想 1.5% 前回 1.4%（前年比)
予想 1.4% 前回 1.4%（生鮮食料品除くコア・前年比)
【ユーロ圏】
ドイツ生産者物価指数（5月）15:00
予想 0.8% 前回 1.2%（前月比)
予想 2.5% 前回 1.7%（前年比)
【カナダ】
小売売上高（4月）21:30
予想 0.7% 前回 0.9%（前月比)
予想 0.7% 前回 1.4%（コア・前月比)
※予定は変更することがあります