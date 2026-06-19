【NZ】
貿易収支（5月）07:45
予想　N/A　前回　19.2億NZドル（貿易収支)

【英国】
GfK消費者信頼感調査（6月）08:01
予想　-22.0　前回　-23.0（GfK消費者信頼感調査)

小売売上高（5月）15:00　
予想　0.4%　前回　-1.3%（前月比)
予想　1.8%　前回　0.0%（前年比)
予想　0.2%　前回　-0.4%（除自動車燃料・前月比)
予想　3.1%　前回　1.1%（除自動車燃料・前年比)

公共部門ネット負債（5月）15:00
予想　190.0億ポンド　前回　243.0億ポンド（公共部門ネット負債)

【日本】
消費者物価指数（5月）08:30
予想　1.5%　前回　1.4%（前年比)　
予想　1.4%　前回　1.4%（生鮮食料品除くコア・前年比)

【ユーロ圏】
ドイツ生産者物価指数（5月）15:00　
予想　0.8%　前回　1.2%（前月比)　
予想　2.5%　前回　1.7%（前年比)

【カナダ】
小売売上高（4月）21:30　
予想　0.7%　前回　0.9%（前月比)
予想　0.7%　前回　1.4%（コア・前月比)

※予定は変更することがあります