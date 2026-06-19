発表直後の2026年5月現在、販売店にも多数の反響が！

ヤマハは、2026年5月13日に新型ネイキッドモデルとなる「XSR155」を発表し、6月30日に発売します。

XSR155は、レトロな外観と最新コンポーネントを調和させた“ネオレトロスタイル”が特徴的なモデルです。

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125ccモデルの手軽さや扱いやすさはそのままに、高速道路での走行も可能となるよう開発された軽二輪モデルで、動力源には排気量155cc水冷4ストロークSOHC単気筒のエンジンが搭載されています。

このエンジンには、低速域と中高速域で吸気バルブの作動特性を切り替える可変バルブ機構が採用されています。

これにより全域で優れたトルク特性を発揮し、良好な加速感を得られるのもXSR155の特徴のようです。

また、エンジンの最高出力は19ps／最大トルクは14Nmを発揮し、幅広い速度域で扱いやすい特性に仕上げられたことで、日常使いからツーリングまで十分な実用性を備えているといいます。

そして、XSR155の車体構造には、剛性バランスにすぐれたデルタボックス型フレームが新たに採用されました。

ボディサイズは全長2005mm×全幅805mm×全高1075mmと、日常の取り回しを考慮してコンパクトに設計されており、車両重量も137kgと比較的軽量な仕上がりとなっています。

さらに、XSR155のシート高は810mmに設定されており、スリムな車体形状とアップハンドルの採用によって、自然で自由度の高いコンパクトなライディングポジションをとることが可能なようです。

デザイン面では、シンプルなサークル形状の灯火器類や、質感が追求された軽量加工のヘッドランプステーなどが採用されているほか、先進性とレトロ感を調和させた丸型メーターには、タコメーターやスピードメーター、ギアポジションや燃料計といった走行に必要な情報が大きく表示されます。

なお、XSR155のカラーバリエーションについては、「グリーン」「シルバー」「ブラック」の全3色が設定されており、価格（消費税込）は全カラー共通で53万9000円に設定されています。

では2026年5月現在、XSR155に対して販売店にはどのような反響が寄せられているのでしょうか。

都内のヤマハ販売店担当者は、次のように話します。

「XSR155が発表されてから、すでに多くのお客様から購入に関するお問い合わせをいただいています。

購入されるお客様の年齢層は20代から50代までと幅広く、とくに、しばらくバイクに乗っていなかったけれど、このモデルをきっかけにまた乗りたいという、リターンライダーの方の購入が目立っている印象です。

また、お客様からは、高速道路に乗る際に従来の125ccモデルよりもゆとりのあるパワーがほしいという声が多く聞かれます。

その点、XSR155であれば高速道路も走行可能な余裕のある排気量と性能を備えているため、お客様のニーズにしっかりと応えられているという印象です。

また、価格設定についても、新車でありながら50万円台前半という価格に抑えられている点が、多くのお客様から好意的に受け止められています。

クラシカルでおしゃれな見た目に惹かれて購入を決めるお客様も多く、ファッション感覚で乗れるバイクとしての需要も高いと感じています。

しかし、XSR155はもともと入荷する予定の販売台数が少なく、かなり競争率が高くなっているため、もし購入を検討されている場合は、来店前に販売店へ予約の連絡を入れたほうがよいかもしれません。

また、納期については現状、7月上旬頃を目処としています」

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2026年5月現在、ヤマハからはXSR155以外にも、複数のスポーツヘリテージモデルがラインナップされています。

ユーザーの用途やライフスタイルに合わせて多様なモデルを選べる構成となっており、なかでもXSR155は扱いやすい実用的な一台として、都市部を中心に手堅い需要を集めているようです。