浜田雅功、「最初の頃は腹立ってん」山崎育三郎を質問攻め「ドラマはかんでも撮り直せるけど…」
ダウンタウンの浜田雅功が20日放送のMBS『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00 ※関西ローカル）で、俳優の山崎育三郎と街ブラ。ドラマやミュージカルで活躍する山崎を質問攻めにする。
【動画】ミュージカル風で披露！“相方”の「チキンライス」にツッコむ浜田雅功
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、数々の人気ミュージカルで主演を務めるほか、ドラマや映画など、幅広いジャンルで多彩な才能を発揮している“ミュージカル界のプリンス”山崎育三郎。
今回のオープニングは大阪・豊中市にある阪急電鉄の庄内駅。浜田は相方の顔を見るなり、「おい！育三郎や」と、山崎の肩を叩きながら驚きの表情を浮かべる。一方の山崎はカメラに向かって「プリンスポーズ」であいさつ。「それやめろ！」と、浜田は早速強烈なツッコミを入れる。
今回は、肉が大好きな山崎のために「いっくんとめちゃくちゃうまく肉を食べよう！」と題して、良い食材を買い出しに行き、食欲が高まった状態でバーベキューを最高に楽しむ。
まずはバーベキューに欠かせない最高のお肉を買うため精肉店へ。移動中、ドラマ好きの浜田から「育三郎はやっぱり『下町ロケット』かな。最初の頃は腹立ってん」と山崎の過去の出演作の話に。さらに舞台とドラマの両方で活躍する山崎に「ドラマはかんでも撮り直せるけど、舞台ってそういうとこどうなん？」と演技論についても質問。他にも『イチケイのカラス』など、山崎の出演作について質問攻めにする。
続いて海鮮の食材を買うため創業70年の歴史を誇る「豊南市場」へ。昭和の雰囲気が残る市場に東京生まれの山崎も「この感じは東京じゃ見れない」と驚きの様子。市場内を散策しているとグランドピアノを発見。“音楽を聴くと食欲が上がる!?”ということで、山崎が弾き語りを披露。「ミュージカルは芝居の延長で歌うからリズムがない」と音楽とミュージカルの違いを熱く語りだす山崎。イマイチ意味が理解できていない浜田のために、浜田の名曲「チキンライス」を山崎がミュージカル風にアレンジして披露することに。浜田も「ほんまや。分かる、そういう感じ」と感嘆したミュージカル風「チキンライス」とは。
無事に食材を買いそろえ、いよいよバーベキュー場に到着した2人。ところがバーベキューをより楽しめるようにするため、パターゴルフで先にお肉を食べられる権利を賭けて対決することに。「アメリカの高校に通っていて、週4でゴルフに行っていた」という山崎とゴルフ上級者の浜田がお互いを煽り合いながらガチンコのパター対決を繰り広げる。
パター対決を終えた2人はいよいよバーベキューをすることに。自分たちで選んだ最高の食材を最高の状態で食べ、「美味い！最高です！」とバーベキュー好きの山崎も大絶賛。そしてお肉を食べながら山崎の親友・城田優からのタレコミで、山崎が仲間内に迷惑をかけていることや育児のエピソードなど、山崎の意外な一面を暴露する。
【動画】ミュージカル風で披露！“相方”の「チキンライス」にツッコむ浜田雅功
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、数々の人気ミュージカルで主演を務めるほか、ドラマや映画など、幅広いジャンルで多彩な才能を発揮している“ミュージカル界のプリンス”山崎育三郎。
今回は、肉が大好きな山崎のために「いっくんとめちゃくちゃうまく肉を食べよう！」と題して、良い食材を買い出しに行き、食欲が高まった状態でバーベキューを最高に楽しむ。
まずはバーベキューに欠かせない最高のお肉を買うため精肉店へ。移動中、ドラマ好きの浜田から「育三郎はやっぱり『下町ロケット』かな。最初の頃は腹立ってん」と山崎の過去の出演作の話に。さらに舞台とドラマの両方で活躍する山崎に「ドラマはかんでも撮り直せるけど、舞台ってそういうとこどうなん？」と演技論についても質問。他にも『イチケイのカラス』など、山崎の出演作について質問攻めにする。
続いて海鮮の食材を買うため創業70年の歴史を誇る「豊南市場」へ。昭和の雰囲気が残る市場に東京生まれの山崎も「この感じは東京じゃ見れない」と驚きの様子。市場内を散策しているとグランドピアノを発見。“音楽を聴くと食欲が上がる!?”ということで、山崎が弾き語りを披露。「ミュージカルは芝居の延長で歌うからリズムがない」と音楽とミュージカルの違いを熱く語りだす山崎。イマイチ意味が理解できていない浜田のために、浜田の名曲「チキンライス」を山崎がミュージカル風にアレンジして披露することに。浜田も「ほんまや。分かる、そういう感じ」と感嘆したミュージカル風「チキンライス」とは。
無事に食材を買いそろえ、いよいよバーベキュー場に到着した2人。ところがバーベキューをより楽しめるようにするため、パターゴルフで先にお肉を食べられる権利を賭けて対決することに。「アメリカの高校に通っていて、週4でゴルフに行っていた」という山崎とゴルフ上級者の浜田がお互いを煽り合いながらガチンコのパター対決を繰り広げる。
パター対決を終えた2人はいよいよバーベキューをすることに。自分たちで選んだ最高の食材を最高の状態で食べ、「美味い！最高です！」とバーベキュー好きの山崎も大絶賛。そしてお肉を食べながら山崎の親友・城田優からのタレコミで、山崎が仲間内に迷惑をかけていることや育児のエピソードなど、山崎の意外な一面を暴露する。