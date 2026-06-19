【田鎖ブラザーズ 最終話】真＆稔、31年前の真相洗い直す 待ち受ける衝撃の結末とは？
【モデルプレス＝2026/06/19】俳優の岡田将生が主演を務めるTBS系金曜ドラマ「田鎖ブラザーズ」（毎週金曜よる10時〜）の最終話が、19日に放送される。
【写真】「田鎖ブラザーズ」31年前の事件の真犯人候補＜考察まとめ＞
脚本・渡辺啓氏、プロデュース・新井順子氏が送る本格クライムサスペンス。30年前、何者かに両親を殺された兄弟が警察官になり、時効となった事件の犯人を追う。刑事の兄・田鎖真（たぐさりまこと）を岡田が、検察官の弟・田鎖稔（たぐさりみのる）を染谷将太が演じる。
両親殺害事件の記録に隠された、ある「不可解な矛盾」。真（岡田将生）と稔（染谷将太）は31年前の悲劇の真相を洗いなおし、ひとつの可能性へと行き着く。
しかし、真実に近づくにつれ、兄弟の身に小池（岸谷五朗）の手が迫り…。
現役警察官としての立場を捨ててまで復讐を誓う兄弟と、彼を止めようとする詩織（中条あやみ）たち青委署の面々。31年目に待ち受ける衝撃の結末とは―？
（modelpress編集部）
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【写真】「田鎖ブラザーズ」31年前の事件の真犯人候補＜考察まとめ＞
◆岡田将生主演「田鎖ブラザーズ」
脚本・渡辺啓氏、プロデュース・新井順子氏が送る本格クライムサスペンス。30年前、何者かに両親を殺された兄弟が警察官になり、時効となった事件の犯人を追う。刑事の兄・田鎖真（たぐさりまこと）を岡田が、検察官の弟・田鎖稔（たぐさりみのる）を染谷将太が演じる。
◆「田鎖ブラザーズ」最終話あらすじ
両親殺害事件の記録に隠された、ある「不可解な矛盾」。真（岡田将生）と稔（染谷将太）は31年前の悲劇の真相を洗いなおし、ひとつの可能性へと行き着く。
しかし、真実に近づくにつれ、兄弟の身に小池（岸谷五朗）の手が迫り…。
現役警察官としての立場を捨ててまで復讐を誓う兄弟と、彼を止めようとする詩織（中条あやみ）たち青委署の面々。31年目に待ち受ける衝撃の結末とは―？
（modelpress編集部）
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