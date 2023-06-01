きょうのポンドドルは売りが優勢となっており、１．３２ドル台前半に下落している。一方、ポンド円は一時２１２円台半ばまで下落し、１００日線に顔合わせしたものの、ＮＹ時間に入って２１３円台に買い戻されている。



本日は英中銀が政策委員会（ＭＰＣ）の結果を公表し、大方の予想通りに据え置きとなった。ただ、委員の投票は７対２で、２名は利上げを主張していた。いずれの委員もインフレ抑制を最優先課題と位置付けており、今後の経済指標次第では追加利上げの可能性も排除していない。ベイリー英中銀総裁は「イラン紛争の圧力は、停戦でも影響波及はこれから。据え置きには満足だが、リスクは上振れ方向」と述べていた。



ただ、ポンドは売りの反応。英中銀が短期的なインフレ見通しを引き下げたことを材料視。第３四半期および第４四半期のインフレ見通しについて、４月時点の想定を僅かに下回るとの見通しを示していた。もっとも、市場では依然として年内に１回の利上げが実施される可能性を織り込んでいる。



GBP/USD 1.3219 GBP/JPY 213.39 EUR/GBP 0.8674



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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