トヨタ、『ハイエース』の一部改良を発表 「バン」は286万円から
TOYOTA（トヨタ）は18日、『ハイエース（バン・ワゴン・コミューター）』を一部改良し、7月1日に発売することを発表した。
【写真47枚】イモトアヤコ・徳井義実がほれて購入…かっこよすぎる“カスタムハイエース”内外装全部見せ
今回の改良では、座席まわりの安全性能（強度・固定・ヘッドレスト）を定めた国連欧州経済委員会の車両安全規則に適合した。
■メーカー希望小売価格
ハイエースバン：286万円〜468万3800円
ハイエースワゴン：335万600円〜447万2600円
ハイエース コミューター：376万2000円〜426万300円
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■メーカー希望小売価格
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ハイエースワゴン：335万600円〜447万2600円
ハイエース コミューター：376万2000円〜426万300円