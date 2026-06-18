Little Glee Monsterのホームページが更新されました。

【映像】Little Glee Monsterのホームページより

「【結海】フリーライブおよびリリースイベント欠席のご案内

メンバーの結海ですが、体調不良により一部イベントを欠席し回復に努めてまいりましたが、現在も万全な状態ではないため、本人の回復を最優先とさせていただき、今週・来週開催予定の以下イベントに関しまして、欠席とさせていただきます。

・6月19日（金） Little Glee Monster Free Live 2026：東京 新宿・東急歌舞伎町タワー前 シネシティ広場

・6月20日（土） 「一輪 / Pages」/「Pages / 一輪」発売記念リリースイベント：愛知県 イオンモール大高

・6月21日（日） 「一輪 / Pages」/「Pages / 一輪」発売記念リリースイベント：大阪府 ツイン21アトリウム

・6月28日（日） 「一輪 / Pages」/「Pages / 一輪」発売記念リリースイベント：埼玉県 エミテラス所沢

結海本人は前向きに療養を続けており、少しずつ快方に向かっております。皆様のご理解を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

上記イベントについては、かれん・ミカ・アサヒ・miyouの4名で開催させていただきます。

直前のお知らせとなり、楽しみにしていただいた皆様におかれましては誠に申し訳ございません。また、ご心配をおかけいたしますことを重ねてお詫び申し上げます。

引き続きLittle Glee Monsterへの温かいご声援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」

（『ABEMA NEWS』より）