昨年、重賞に昇格し、レース名がしらさぎＳに変更された。リステッドの米子Ｓ時代を含む阪神で行われた過去５回（２０〜２３、２５年）の傾向から、浮上してくる馬を探ってみたい。

まずは岩田望来騎手に注目。【１・０・２・１】で馬券圏内を外したのは２０年のレッドヴェイロン（９着）だけ。２１年のロータスランドは２番人気で１着、２２年のクラヴァシュドールは８番人気で３着、２３年のグレイイングリーンは６番人気で３着と、馬券圏内の３回が人気以上の結果を残していた。今年、コンビを組むサイルーン（セン７歳、美浦・堀宣行厩舎、父ディープインパクト）も狙い目となる。

関西への遠征が初めてだが、母ハウオリは阪神の芝１６００メートルで勝った実績がある。加えて祖母のノースフライトは９４年に安田記念、マイルＣＳを制した名マイラーで、優秀な母系の裏付けもある。

もう１点、種牡馬別成績では【１・１・０・３】で連対率４０％のロードカナロア産駒も面白い存在。牡馬に限定すれば、２２年のカイザーミノルが６番人気で２着、昨年のキープカルムが５番人気で１着とどちらも連対。ただ、斤量５８キロ以上の馬が【０・１・０・１０】と苦戦していることが、昨年の覇者のキープカルムにはネック。今年はスマートワイス（牡５歳、栗東・大久保龍志厩舎）を押さえておきたい。