ニトリは、『ワイドホットプレート2枚セット（OG2R01）』を、6月中旬より一部ニトリ店舗およびニトリネットで販売を開始した。価格は9,990円（税込）。

【画像あり】「フラットプレート」に加え、焼肉用におすすめ「グリルプレート」も用意

本製品は、幅約47cm×奥行29cmのワイドサイズのプレートを備えたホットプレート。市販の普通サイズの皮で調理した餃子であれば、約60個を一度に焼き上げることができ、家族分のおかずを一気に調理可能となっている。

付属するプレートは2種類。平らな「フラットプレート」に加え、焼肉用におすすめの波型「グリルプレート」もセットになっており、用途に応じて使い分けることができる。

本体の両サイドにある取っ手は、調理中のヘラや菜箸を置く場所として活用可能。さらに「ふた」はテーブルに直接あたらない設計を採用しており、汁気の垂れやテーブルへの熱の伝わりを防ぐ仕様となっている。

加熱性能は1300Wのハイパワーで、最高約230℃まで設定できる無段階温度調節（保温機能付き）を搭載。プレートには汚れが付きにくいふっ素コーティング加工を施しており、本体からプレートを取り外して水洗いができるため、お手入れも簡単に行える。

カラーはブラックの1色展開。サイズは使用時で幅600×奥行360×高さ125mm（約）、質量は使用時で約3.9kg。コード長さは約1.25mとなっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）