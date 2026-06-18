ヴィークレアが展開するハチミツ美容ブランド「&honey」から、ディズニー＆ピクサーの限定デザインを使用したヘアケアグッズが登場。

ピクサーのキャラクターたちが大集合したシャンプー＋ヘアトリートメント＋ぷっくりシールのセットが発売されます☆

＆honey ディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー／モンスターズ・インク」限定デザインボトル

価格：各3,080円(税込)

発売日：2026年6月24日(水) ※数量限定

セット内容：シャンプー＋ヘアトリートメント＋ぷっくりシール

内容量：440mL＋445g＋1枚

ヴィークレアの、ハチミツコスメ売上No.1を3年連続取得したヘアケアブランド「＆honey(アンドハニー)」よりディズニー＆ピクサー限定ボトルが登場。

「＆honey Deep Moist(アンドハニー ディープモイスト)／トイ・ストーリー限定デザイン」と「＆honey Melty(アンドハニー メルティ)／モンスターズ・インク限定デザイン」が数量限定で発売されます。

「アンドハニー ディープモイスト／トイ・ストーリー」はひんやり紫陽花の香りで「髪のパサつき」が気になる方に。

「アンドハニー メルティ／モンスターズ・インク」はひんやり果実の香りで「髪のうねり 」が気になる方にそれぞれおすすめのシリーズとなっています。

シャンプーは2種ともに、夏に向けて清涼感のあるメントールを配合したクール系の処方となっており、キャラクターや香り、髪のお悩みに合わせて好みのデザインを選べます。

また今回は、ぷくっとした立体感とツヤのある透明感で人気を集めている「ぷっくりシール」付きです☆

＆honey Deep Moist(アンドハニー ディープモイスト)／トイ・ストーリー限定デザイン

鮮やかなレッドとブルーのパッケージで「トイ・ストーリー」の世界観をイメージしたアンドハニー ディープモイスト。

「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」をはじめ「ジェシー」や「ブルズアイ」など、作中で活躍するおもちゃたちがたっぷりプリントされています。

爽やかでみずみずしい、ひんやり紫陽花の香りを閉じ込めた限定フレグランスです。

シャンプーはメントール配合のクール処方になっており、ひんやりとしたメントールの心地よさで、髪と頭皮をやさしくリフレッシュ。

パサつきケア成分配合で、髪を労りながら暑い夏にぴったりのスッキリとした洗い上がりです。

ぷくっとした立体感とちゅるんとした質感が特徴の「ぷっくりシール」には「ダッキー＆バニー」や「エイリアン」「ロッツォ」」たちの姿も☆

＆honey Melty(アンドハニー メルティ)／モンスターズ・インク限定デザイン

華やかなパープルとスカイブルーのパッケージで、「モンスターズ・インク」の世界観をイメージしたアンドハニー メルティ。

「ジェームズ・P・サリバン」や「マイク・ワゾウスキ」のほか「ランドール・ボッグス」「イエティ」「ロズ」の姿も☆

甘くてかわいらしい、ひんやり果実の香りが楽しめる限定フレグランスです。

シャンプーはひんやりとしたメントールの心地よさで、髪と頭皮をやさしくリフレッシュしてくれるメントール配合のクール処方。

うねりケア成分配合で、髪を労りながら暑い夏にぴったりのスッキリとした洗い上がりに仕上げてくれます。

同梱される「ぷっくりシール」には、「モンスターズ・インク」に登場するモンスターたちがたっぷりセットされています。

ディズニー＆ピクサー・アニメーション映画「トイ・ストーリー」と「モンスターズ・インク」の世界観が楽しめる限定ボトル。

2026年6月24日より数量限定で販売される、＆honey ディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー／モンスターズ・インク」デザインボトルの紹介でした☆

アリエル・ベル・白雪姫のクレンジングオイル！＆honey「ディズニープリンセス」限定デザイン アリエル・ベル・白雪姫のクレンジングオイル！＆honey「ディズニープリンセス」限定デザイン 続きを見る

© Disney/Pixar

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ぷっくりシール付きのヘアケアグッズ！＆honey ディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー／モンスターズ・インク」デザインボトル appeared first on Dtimes.