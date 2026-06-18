佐久間大介が親友と日帰り旅行を満喫！新幹線や街歩きのプライベートショットに「普通に歩いててびっくり」「よくバレなかったね」「神アングル」「どれも彼女目線すぎてやばい」

【写真】仙台旅行を楽しむ佐久間大介（全2投稿）／過去に公開した親友との旅行ショット

Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramを更新。日帰りで訪れた仙台でのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。

■佐久間大介が日帰りで仙台へ

佐久間は「日帰りで仙台行ってきた！ ヒトデマンと！」とつづり、15枚の写真を投稿した。

公開された写真では、ピンクヘアにサングラスを合わせたラフなスタイルで登場。ラーメン二郎仙台店2の看板前でポーズを決める姿や、ボリューム満点のラーメンを前に両手を合わせる姿を披露した。

また、新幹線で移動する様子や、仙台市内を散策する姿も公開。黒のパーカーにワイドデニム、サンダルを合わせたカジュアルコーデも注目を集めている。

さらに投稿には、ずんだ餅やみたらし団子を楽しむ姿も。至近距離で団子を見せるおちゃめなショットや、くつろいだ表情を浮かべる自然体のカットも収められている。

ファンからは「近くにいたなんて」「遭遇したい」「地元に来てくれてありがとう」「神アングル」「目が幸せ」「タフすぎる」「ビジュ良すぎ」「普通に歩いててびっくり」「よくバレなかったね」「どれも彼女目線すぎてやばい」などの声が寄せられている。

■Xでも「ラーメン二郎仙台店2」を訪問したことを報告

佐久間は自身のXでも「ラーメン二郎仙台店2」に訪れたことを報告。

看板の前で指を差しながらポーズを決める姿や、ボリューム満点のラーメンを前にした写真を公開しており、仙台を満喫したことがうかがえる投稿となっている。