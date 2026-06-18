ローラ、自身のブランド「StudioR330」終了へ 拠点がLA→日本「大きな変化」で決断
モデルでタレントのローラが18日にInstagramを更新。自身のブランド終了を報告した。
【写真】ローラ、美スタイル全開のビキニショット
ローラが「皆さまへ」と投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真には、ふすまの前で黒ロングスカートに白シャツ姿で佇むローラの姿が収められている。
投稿の中でローラは自身のブランド「StudioR330」の終了を報告。「2026年7月末をもって、一つの大切な章を閉じることとなりました」とつづり「約10年間暮らしたアメリカ・ロサンゼルスでこのブランドを立ち上げてから今日まで、たくさんの方々と出会い、支えていただき、愛していただいたこと、心から感謝しています」とコメント。
さらに投稿では「約10年間過ごしたロサンゼルスを離れ、日本へ拠点を移し、自然と共に暮らす新しい人生を歩み始めました」と説明し「今、日本の山奥で土に触れ、田んぼや畑を耕しながら、昔から受け継がれてきた文化や知恵、職人の手仕事に日々心を動かされています。そして今、日本の自然、伝統、職人の技、そして和の美しさを中心とした、新しいブランドの世界を少しずつ育て始めています」と今後の展開についても触れている。
■ローラ
1990年3月30日生まれ。東京都出身。バングラディシュ人の父と、日本人とロシア人のクォーターの母の間に生まれる。高校生の時に原宿でスカウトされ、モデル活動を開始。2008年に雑誌「ViVi」の専属モデルになる。2010年以降、タレントとしてバラエティ番組に多数出演。2016年公開の映画『バイオハザード: ザ・ファイナル』にも出演した。
引用：「ローラ」Instagram（@rolaofficial）
【写真】ローラ、美スタイル全開のビキニショット
ローラが「皆さまへ」と投稿したのは自身のソロショット。複数公開されている写真には、ふすまの前で黒ロングスカートに白シャツ姿で佇むローラの姿が収められている。
投稿の中でローラは自身のブランド「StudioR330」の終了を報告。「2026年7月末をもって、一つの大切な章を閉じることとなりました」とつづり「約10年間暮らしたアメリカ・ロサンゼルスでこのブランドを立ち上げてから今日まで、たくさんの方々と出会い、支えていただき、愛していただいたこと、心から感謝しています」とコメント。
■ローラ
1990年3月30日生まれ。東京都出身。バングラディシュ人の父と、日本人とロシア人のクォーターの母の間に生まれる。高校生の時に原宿でスカウトされ、モデル活動を開始。2008年に雑誌「ViVi」の専属モデルになる。2010年以降、タレントとしてバラエティ番組に多数出演。2016年公開の映画『バイオハザード: ザ・ファイナル』にも出演した。
引用：「ローラ」Instagram（@rolaofficial）