48歳でパパに！人気アイドルと“激似”で話題の俳優ナムグン・ミン、11歳年下妻の妊娠を公表

俳優ナムグン・ミン（48）、モデルのチン・アルム（36）夫妻が、結婚4年目にして親になる。

6月18日、所属事務所935エンターテインメントは、公式コメントを通じて「ナムグン・ミンとチン・アルム夫婦に大切な新しい命が訪れた」と伝えた。

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この日、事務所は「2人はありがたく、わくわくする気持ちで健康と安定を最優先とし、新しい家族を迎える準備をしている」と述べた。

ただ、「個人的なことであるだけに、より具体的な内容については申し上げにくい点をご了承いただきたい」と語った。

（写真＝チン・アルムSNS）左からナムグン・ミン、チン・アルム

あわせて、「ナムグン・ミンと家族に訪れた大切な宝を温かい心で一緒に祝福してくださることを願い、今後とも多くの応援と関心をお願いする」と付け加えた。

これに先立ち、ナムグン・ミンとチン・アルムは、2015年に映画『Light My Fire』（原題）を通じて、出会った。その後、翌年に公開恋愛を始め、7年の交際の末に2022年に結婚した。

◇ナムグン・ミン プロフィール

1978年3月12日生まれ。1999年のドラマ『君の夢を広げろ』（原題）でデビュー。デビュー初期はペ・ヨンジュンに似ていることから、“リトル・ペ・ヨンジュン”と呼ばれたことも。優れた演技力とビジュアルで俳優として頭角を現し、2017年に主演したドラマ『キム課長とソ理事〜Bravo! Your Life〜』がヒットして人気俳優に。2020年にドラマ『ストーブリーグ』の好演が認められてSBS演技大賞で大賞を受賞。翌2021年には『黒い太陽〜コードネーム：アムネシア〜』でMBC演技大賞の大賞を受賞し、名実共に韓国のトップ俳優となった。

◇チン・アルム プロフィール

1989年11月9日生まれ。2008年にモデルとしてデビューし、2015年には映画『Light My Fire』でヒロインを務めた。その映画の演出を担当した俳優ナムグン・ミンと、2016年から公開恋愛を開始。ナムグン・ミンは2021年12月に開かれた「MBC演技大賞」で大賞を受賞し、「アルム、私のそばにいつもいてくれてありがとう、愛している」と語り、話題を集めたりした。2人は2022年10月に結婚式を挙げた。