人材広告会社のインターネット上の学生向けキャンペーンに、うその情報で会員登録して応募し、特典としてついてくる790万円分のAmazonギフトカードをだまし取ったとして、会社役員の男が警視庁に逮捕されたことがわかりました。

捜査関係者によりますと、逮捕されたのは東京・江東区の会社役員、竹村航容疑者（46）です。

竹村容疑者は2022年から2023年にかけて、人材広告会社が行う学生向けキャンペーンサイトに、うその情報で4702回会員登録するなどし、特典としてついてくるAmazonギフトカード、あわせて792万5500円分をだまし取った疑いがもたれています。

当時、竹村容疑者はシステムエンジニアで、自動的にキャンペーンに応募するプログラムを作り、他人の名前や住所を集めて会員登録し、7184回にわたりAmazonギフトカードをもらっていたということです。

調べに対し、竹村容疑者は容疑を認めていて、受け取ったギフトカードでスマートフォンなどを購入した後、都内の買取業者で売却していたということです。