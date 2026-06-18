ブラジルのある教会が、聖家族（イエス、聖母マリア、聖ヨセフ）の彫像を不格好な姿に復元してしまったものの、かえって観光客が殺到する事態となった。

15日（現地時間）、米紙ニューヨーク・ポストや英紙ザ・サンなど海外メディアは、ブラジルのカルモ・ド・カジュル広場に設置された聖家族の彫像が最近、不格好な姿に復元されたと報じた。

復元後、彫像の目は不自然なほど大きくなり、眉毛はまるで化粧を施したかのように太くなった。唇も赤く塗られ、「まるで漫画のキャラクターのようだ」との反応が上がった。

ところが、こうした姿がかえって現地で話題となった。このおかげで、彫像を見ようと25万人を超える観光客が押し寄せたという。

知名度とは別に、彫像に対して「神聖冒涜だ」との批判まで起こると、ノッサ・セニョーラ・ド・カルモ教会は最終的に彫像を改めて修復することを決めた。

教区委員会は「多くの信者や住民に不快感を与えた」として、上から塗った塗料をすべて取り除いた。現在、彫像の顔は白い下地だけが残された状態となっており、教会側は老朽化した彫像を修復する専門家を探している。