◆府中牝馬Ｓ追い切り（１７日・美浦トレセン）

第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３（同、東京）は、コガネノソラが美浦・坂路で弾むような動き。福島牝馬Ｓに続く重賞連勝へ陣営は意欲十分だ。

福島牝馬Ｓに続く父子重賞Ｖへ万全の態勢が整った。コガネノソラは菊沢調教師がまたがり、美浦・坂路を単走で５４秒２―１２秒６。首をリズミカルに使い、弾むようなフットワークで駆け上がった。「リラックスして動きが良かった。へぐったら（失敗したら）ジョッキーに怒られるので緊張した（笑）」と指揮官の口調は実に滑らか。人馬の様子には状態の良さがあふれ出ていた。

その父からバトンを受け、レースで手綱を執る菊沢は前走が初騎乗で重賞制覇。その前走に続いて１週前に騎乗すると「前走に比べてリラックスしていたし、申し分なく動いている。前回は直してほしい部分をオーダーしたが、今回は何も注文がない」と満点回答だ。

宝塚記念連覇などＧ１・６勝の父ゴールドシップの血筋が娘には確実に遺伝している。「併走馬に負けないぞという意志を感じたし、スイッチが入る部分があるのが走る馬の共通点。ゴルシ産駒はそういう馬が多い」と鞍上は父譲りの負けん気の強さを頼もしく感じている。

１１年目の鞍上は日本ダービー週の東京で４勝を飾るなど今年２３勝。昨年のキャリアハイ２９勝に迫っている。「一番強いと思われてのトップハンデ。結果を出したい」。５６・５キロのハンデも強気の競馬で克服してみせる。（浅子 祐貴）