◆しらさぎＳ追い切り（１７日・栗東トレセン）

サマーマイルシリーズ第１戦、第２回しらさぎＳ・Ｇ３（２１日、阪神）の追い切りが１７日、東西トレセンで行われ、昨年の覇者でサマーマイル王のキープカルムが栗東・坂路を力強く駆け上がり、態勢を整えた。

抜群の瞬発力だ。キープカルムは栗東・坂路を単走。残り２ハロン過ぎで鞍上が手綱を大きく動かして合図を送ると、パワフルかつリズミカルな脚さばきでスピードを上げた。５３秒２―１２秒６で加速ラップを刻んでフィニッシュ。中竹調教師は「しっかり負荷をかける予定だった。いつも通り、ダイナミックだったね。馬体も張りがあって、見栄えがいい」と納得の表情を浮かべた。

名は体を表す。「自分を持っている馬。馬群で激しくもまれても、力が入らずリラックスして走れる。ものおじしないんだよね。最初からそうだったから、先天的なものだと思う」と中竹師は長所を分析する。“冷静を保つ”という馬名の由来の通り、何事にも動じない胆力が最大の武器だ。

初代王者として名を刻んだ昨年のしらさぎＳは、その特長が最大限に発揮されたレースだった。緩い流れのなか、内でじっと我慢。直線では狭いスペースを恐れることなくこじ開けて、２４年の２冠牝馬チェルヴィニアを１馬身差で完封した。「本当に狭いところを割ってきていたからね。ああいう競馬ができれば」とうなずく。

近４戦はスムーズさを欠いたり、展開に泣かされるなど不完全燃焼。「仕上がりはいいし、馬体も完成されてきた。いい状態でレースに臨める」と指揮官は重賞初制覇を果たしたレースでの巻き返しに力を込めた。連覇を飾り、完全復活を遂げる。（山本 理貴）