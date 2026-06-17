町田FW沼田駿也が藤枝に完全移籍「大変嬉しく光栄に思います」
藤枝MYFCは17日、FC町田ゼルビアからFW沼田駿也(27)が完全移籍で加入することを発表した。
沼田は関西大からレノファ山口FCを経て、2023年に町田へ。2024年7月に鹿児島ユナイテッドFCへ期限付き移籍し、翌2025年に町田へ復帰した。同シーズンはJ1リーグ戦12試合に出場し、1得点を記録。今季のJ1百年構想リーグでは出場がなかった。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●FW沼田駿也
(ぬまた・たかや)
■生年月日
1999年4月19日(27歳)
■出身地
大阪府
■身長/体重
173cm/67kg
■経歴
高槻市立第二中-摂津高-関西大-山口-町田-鹿児島-町田
■出場歴
J1リーグ:13試合1得点
J2リーグ:84試合9得点
リーグカップ:3試合
天皇杯:8試合1得点
ACL:1試合
■コメント
▽藤枝側
「藤枝MYFCに関わる皆さま、はじめまして。
FC町田ゼルビアから加入することになりました沼田駿也です。
サッカー文化が深く根付く藤枝の地でプレーできること、大変嬉しく光栄に思います。
クラブの目標に貢献できるよう全力で戦います。
応援よろしくお願いいたします。」
▽町田側
「藤枝MYFCに移籍することになりました。
クラブの歴史を変える多くの瞬間を皆さまと共にできたことを誇りに思います。
町田で味わったすべての経験が自分を成長させてくれました。
これまで支えてくださったすべての皆さまに心から感謝しています。
本当にありがとうございました。」
沼田は関西大からレノファ山口FCを経て、2023年に町田へ。2024年7月に鹿児島ユナイテッドFCへ期限付き移籍し、翌2025年に町田へ復帰した。同シーズンはJ1リーグ戦12試合に出場し、1得点を記録。今季のJ1百年構想リーグでは出場がなかった。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
(ぬまた・たかや)
■生年月日
1999年4月19日(27歳)
■出身地
大阪府
■身長/体重
173cm/67kg
■経歴
高槻市立第二中-摂津高-関西大-山口-町田-鹿児島-町田
■出場歴
J1リーグ:13試合1得点
J2リーグ:84試合9得点
リーグカップ:3試合
天皇杯:8試合1得点
ACL:1試合
■コメント
▽藤枝側
「藤枝MYFCに関わる皆さま、はじめまして。
FC町田ゼルビアから加入することになりました沼田駿也です。
サッカー文化が深く根付く藤枝の地でプレーできること、大変嬉しく光栄に思います。
クラブの目標に貢献できるよう全力で戦います。
応援よろしくお願いいたします。」
▽町田側
「藤枝MYFCに移籍することになりました。
クラブの歴史を変える多くの瞬間を皆さまと共にできたことを誇りに思います。
町田で味わったすべての経験が自分を成長させてくれました。
これまで支えてくださったすべての皆さまに心から感謝しています。
本当にありがとうございました。」