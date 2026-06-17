三代目 J SOUL BROTHERS岩田剛典（37）が17日、兵庫・西宮市の西宮ガーデンズでFM802「on−air with TACTY IN THE MORNING」の公開収録に参加した。

記憶があいまいで「10年ぶりくらいじゃないか」というほど久しぶりの公開収録への参加。抽選で選ばれたファン1500人から「岩ちゃ〜ん」と呼ばれる中、登場した。ツアー中に楽屋で散髪し「家ではモンチッチみたい」と明かすと、「かわいい〜」の声が飛んだ。

この日は、関西テレビ「旬感LIVE とれたてっ！」に生出演するなど関西でプロモーション。「一番最後にファンの皆さんと良い空間の中でお仕事できて、いい締めくくりができた」と喜んだ。

現在、デビュー15周年イヤーの集大成となる9回目のドームツアー「JSB LAND〜FOREVER〜」を開催中。大阪公演（7月1〜2日、京セラドーム大阪）は「一番盛り上がるんじゃないですか。声でかいっすよね？」とファンの熱量に笑顔。「倍くらいの会場でやってる気持ちにさせてもらえる。背中を押してもらえますね」と話し、「楽しみです」と意気込んだ。