

M!LK・曽野舜太＆山中柔太朗「真・運命」MVサムネイル

５人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーである曽野舜太と山中柔太朗が、ユニット曲「真・運命」（マジ・デスティニー）を6月17日に配信リリースした。併せて同曲のミュージックビデオが公開された。

【動画】公開されたM!LK・曽野舜太＆山中柔太朗ユニット曲「真・運命」MV

本作は、M!LKが展開する「モー烈モー進！プロジェクト2026」の第二弾シングルである。恋に落ちる瞬間の衝撃や、どうしても抗えず惹かれ合っていく運命をドラマチックに描いた一曲であり、誰もが一度は耳にしたことのある劇的なネオクラシカルフレーズが耳に残る、印象的な楽曲に仕上がっている。配信直後からmora 総合 最新ランキング シングル（単曲）にて1位を獲得するなど、早くも勢いを見せている。

さらに、ミュージックビデオも公開された。映像内では、赤と黒の衣装をまとった曽野舜太と、白の衣装をまとった山中柔太朗という、対照的な２人の美しいビジュアルが強烈な印象を残す。

恋に落ちる衝撃を表現した雷鳴の演出や、2人が対となる振り付けも印象的。さらに、今作のジャケット写真は、少女漫画誌『ちゃお』で連載を持つ人気漫画家・中原杏先生による描き下ろしイラストとなっている。イラストの中で見事に絵となって登場している2人が、実際にその衣装をまとってどのように楽曲の世界観を表現しているのか。